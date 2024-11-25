В яких країнах платять до 90 тис. доларів за переїзд до них — Finance.ua

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В яких країнах платять до 90 тис. доларів за переїзд до них

Світ
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В яких країнах платять до 90 тис. доларів за переїзд до них
В яких країнах платять до 90 тис. доларів за переїзд до них
Деякі країни Європи запрошують з різних причин переїхати до них жити, ще й виплатять немаленьку суму за це. Але існує також багато умов, щодо таких виплат.
Наприклад в Італії, є така умова: ті хто хоче переїхати, мають бути молодшими за 40 років, і бути готовими переїхати протягом 90 днів. Причому просто відпочивати чи працювати віддалено за рахунок держави не вийде — переселенці повинні взяти на себе зобов’язання або розпочати новий бізнес у цьому районі, або зайняти одну з вакансій, які потребують заповнення.

Швейцарія

Тут заплатять 23 000 $, якщо ви оселитесь у віддаленому селі Альбінен, яке знаходиться в Альпах. За кожну дитину дають ще 11 500 $ зверху.
До речі, Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців. Такий крок Держсекретаріат з питань міграції обґрунтував меншою, ніж очікувалося, кількістю прохань про надання притулку.

Ірландія

Можна отримати 87 000 $, якщо ви в’їдете в один з порожніх будинків на невеликих островах. Ця програма націлена на фрілансерів, які хочуть вирватися з мегаполісу.
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Іспанія

Князівство Астурія дає 3200 $ за переїзд в регіон, де багато фермерів. За кожну дитину доплачують ще стільки ж.
Раніше ми писали, що регіональний уряд Естремадури також пропонує цифровим кочівникам до 15 000 євро за переїзд у цей район.
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Греція

Якщо оселитеся на острові Андикитиру — вам платитимуть по 500 $ на місяць протягом трьох років. Це чудове курортне місце серед Середземного моря.
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Італія

В регіоні Калабрія, де дуже багато найчистіших пляжів і гірських масивів, готові платити 30 000 $ тим, хто переїде у певні старовинні села.
Одне велике «але» полягає в тому, що мешканців намагаються залучити до місцевих невеликих сіл — з метою допомогти розвитку місцевої економіки. Саме для цього влада впровадила програму, спрямовану на залучення нових мешканців, причому схему було запущено ще в липні 2021 року.
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Японія

У країні є багато порожніх сіл, які готові платити по 31 000 $ усім, хто туди переїде. Може навіть потрапити місце поблизу Токіо, Осаки та інших популярних міст.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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