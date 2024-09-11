Греція планує видавати золоті візи інвесторам-початківцям: які умови — Finance.ua

Греція планує видавати золоті візи інвесторам-початківцям: які умови Вчора 09:45 — Особисті фінанси

Греція планує видавати золоті візи інвесторам-початківцям: які умови

Греція надаватиме золоті візи підприємцям, які інвестують 250 000 євро в стартапи.

Про це повідомляє Schengen.News.

Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс оголосив, що програма «Золота віза» Греції буде розширена за рахунок інвестицій у стартапи.

Іноземні громадяни матимуть можливість отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за інвестиції в грецькі стартапи на суму 250 000 євро.

Христос Т. Вардікос з міжнародної юридичної фірми Vardikos & Vardikos зазначив, що такий варіант інвестування в стартап вказує на прагнення Грецької Республіки сприяти інноваціям і залучати міжнародні таланти.

Крім того, Вардікос сказав, що нові зміни можуть відкрити двері для технічно підкованих інвесторів, які хочуть залучитися до екосистеми стартапів Грецької Республіки.

Нові зміни щодо «Золотої візи» набули чинності 1 вересня

Програма проживання за інвестиціями в Греції, відома як програма «Золота віза», яка пропонує міжнародне право на проживання в обмін на фінансові інвестиції, зазнала нових змін з 1 вересня.

Так, з 1 вересня мінімальна сума, необхідна для інвестицій в деяких частинах країни, таких як Салоніки, Міконос і Санторіні, а також на островах з населенням понад 3100 осіб, зросте з 500 000 євро до 800 000 євро.

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На інших територіях заможним міжнародним інвесторам доведеться заплатити 400 000 євро замість 250 000 євро, щоб купити нерухомість за цією програмою.

Програма «Золота віза» робить значний внесок в економіку Греції. Цифри Imi Daily показують, що за перші сім місяців цього року Греція отримала загалом 4734 заявки на програму «Золота віза», що принесло економіці Греції понад 1,2 мільярда євро. Ще близько 30 000 запитів очікують на розгляд.

Довідка Finance.ua:

є лише кілька місць в ЄС, де все ще пропонують золоті паспорти. Однією з таких країн є Мальта. Тут мінімальна сума інвестицій починається від 690 000 євро та пропонує громадянство на термін від 12 до 36 місяців;

уряд Іспанії вніс поправку до програми «Резиденція за інвестиції», згідно з якою всі шляхи отримання посвідки на проживання за цією програмою будуть закриті.



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