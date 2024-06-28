У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень

Світ
161
У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень
У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень
У Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, повинні будуть працювати шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40−115% від денної зарплати. Про це пише Deutsche Welle.
З 1 липня в Греції набуває чинності реформа трудового законодавства, яка включає в себе введення шестиденного робочого тижня.

Навіщо це?

Уряд пояснює це спробою побороти «чорну зайнятість». Кажуть, що багатьом людям у країні все одно доводиться перепрацьовувати, але при цьому роботодавці ухиляються від сплати податків і страхування праці. На думку влади, новий закон про шестиденку спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін для прийнятих на роботу і зробить більш прозорими понаднормові.
Згідно з новим законом, ухваленим у Греції восени 2023 року, співробітники, які працюють у шостий день, отримають надбавку до денної заробітної плати на 40%, а якщо шостий день роботи виявиться вихідним днем, то вона збільшиться на 115%.

Читайте також: Чотириденний робочий тиждень з незмінною зарплатнею: плюси та мінуси

Ще до набуття чинності закону про шестиденний робочий тиждень греки стали найбільшими трудоголіками в Європі. Працюючи в середньому 41 годину на тиждень, вони перевершують за цим показником громадян усіх інших країн-членів ЄС, маючи при цьому, згідно з даними Євростату, досить низькі доходи.
Нагадаємо, у деяких країнах ЄС обговорюється можливість введення 4-денного робочого тижня. Окрім того, міленіали у США в переважній більшості підтримують чотириденний робочий тиждень, а 74% хочуть скоротити робочий день, як показало нещодавнє опитування, називаючи покращення балансу між роботою та особистим життям і продуктивністю ключовими перевагами.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.