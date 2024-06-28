У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень — Finance.ua

У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень Сьогодні 09:11 — Світ

У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень

У Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, повинні будуть працювати шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40−115% від денної зарплати. Про це пише Deutsche Welle.

З 1 липня в Греції набуває чинності реформа трудового законодавства, яка включає в себе введення шестиденного робочого тижня.

Навіщо це?

Уряд пояснює це спробою побороти «чорну зайнятість». Кажуть, що багатьом людям у країні все одно доводиться перепрацьовувати, але при цьому роботодавці ухиляються від сплати податків і страхування праці. На думку влади, новий закон про шестиденку спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін для прийнятих на роботу і зробить більш прозорими понаднормові.

Згідно з новим законом, ухваленим у Греції восени 2023 року, співробітники, які працюють у шостий день, отримають надбавку до денної заробітної плати на 40%, а якщо шостий день роботи виявиться вихідним днем, то вона збільшиться на 115%.

Ще до набуття чинності закону про шестиденний робочий тиждень греки стали найбільшими трудоголіками в Європі. Працюючи в середньому 41 годину на тиждень, вони перевершують за цим показником громадян усіх інших країн-членів ЄС, маючи при цьому, згідно з даними Євростату, досить низькі доходи.

Нагадаємо, у деяких країнах ЄС обговорюється можливість введення 4-денного робочого тижня. Окрім того, міленіали у США в переважній більшості підтримують чотириденний робочий тиждень, а 74% хочуть скоротити робочий день, як показало нещодавнє опитування, називаючи покращення балансу між роботою та особистим життям і продуктивністю ключовими перевагами.

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УНН За матеріалами:

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