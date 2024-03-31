ТОП-5 порад, як підвищити безпеку в Telegram — Finance.ua
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ТОП-5 порад, як підвищити безпеку в Telegram

Особисті фінанси
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ТОП-5 порад, як підвищити безпеку в Telegram
ТОП-5 порад, як підвищити безпеку в Telegram, Фото: radiotrek.rv.ua
Дедалі частіше шахраї зламують облікові записи користувачів у Telegram. Це загрожує не лише втратою доступу до чатів, але й до можливого фінансового шахрайства. Так зловмисники виманюють гроші у друзів чи знайомих, прикидаючись іншою людиною.
Про те, як захистити конфіденційність даних у Telegram пише iTechua.
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1. Приховати номери телефонів

Коли ви реєструєтесь у Messenger, він використовує номер телефону, який за замовчуванням видно всім іншим користувачам Telegram.
Ваш номер телефону — це один з тих даних, які небажано публікувати в Інтернеті. Будь-хто може зв’язатися з вами, використати його для шахрайства або передати третім особам. Найкраще зберігати свій контактний номер у таємниці.
Для цього перейдіть в Налаштування / Конфіденційність / Номери телефонів і виберіть Мої контакти або Нікому. Ви також можете додати винятки для певних людей.
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2. Не приєднуйтеся до випадкових груп

Публічні профілі Telegram дають користувачам доступ до людей і груп, які знаходяться поруч з ними.
Адміністратор групи також може додати будь-яку людину через її ім'я користувача. Це небезпечно, оскільки мета групи невідома.
У розділі «Конфіденційність» перейдіть до «Групи та канали». У розділі Хто може додавати мене до груп натисніть Мої контакти.
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3. Увімкніть двоетапну перевірку

Коли ви входите в Telegram на новому пристрої, на ваш номер телефону надсилається код.
Ця додаткова функція безпеки, відома як двоетапна перевірка, захищає дані вашого додатку — вам потрібен лише одноразовий пароль для входу в Telegram з нового пристрою.
Щоб активувати двоетапну перевірку, перейдіть до Налаштування/Конфіденційність/2-етапна перевірка.
Виберіть «Встановити додатковий пароль» і введіть обраний вами код. Не забудьте створити надійний пароль, який буде важко зламати.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб ввести підказку до пароля та адресу електронної пошти для відновлення (ці кроки можна пропустити).
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4. Зміна налаштувань дзвінків і сповіщень

Будь-хто, хто має доступ до вашого акаунта або номера телефону, може зв’язатися з вами в Telegram.
Змінивши налаштування дзвінків і повідомлень, ви можете створити обмежене середовище, в якому тільки вибрані люди зможуть писати або дзвонити вам.
У розділі «Конфіденційність» натисніть «Дзвінки»; у розділі «Хто може мені дзвонити» змініть налаштування дзвінків з «Усі» на «Мої контакти» або «Ніхто». У розділі «Виключити» додайте до списку користувачів, від яких ви не хочете отримувати повідомлення.
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5. Не переходьте за незнайомими або підозрілими посиланнями

Якщо в повідомленні або групі є випадкове посилання, ви можете натиснути на нього з цікавості. Цього не варто робити.
Якщо ви випадково відкриєте посилання, ви можете зіткнутися з кількома загрозами.
Наприклад, у вас можуть спробувати викрасти дані вашої банківської картки або хтось може спробувати отримати доступ до ваших особистих даних.
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Найкраще, що можна зробити в такій ситуації - не переходити за посиланнями, які ви отримуєте від випадкових Telegram-акаунтів.
Також, якщо ви отримали посилання від користувача, якому довіряєте, але воно викликає сумніви, краще спочатку перевірити його на наявність вірусів.
За матеріалами:
iTechua
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