ТОП-10 найкращих міст світу для піших прогулянок туристів — Finance.ua

ТОП-10 найкращих міст світу для піших прогулянок туристів Сьогодні 17:12 — Світ

ТОП-10 найкращих міст світу для піших прогулянок туристів

У світі мільйони міст та містечок з надзвичайними краєвидами, комфортним рівнем життям та захопливою архітектурою.

Видання Forbes, з посиланням на інвестиційний вебсайт Insider Monkey, опублікувало 10 найкращих міст для піших прогулянок під час подорожі.

Флоренція, Італія

Флоренція відома своєю приголомшливою архітектурою та визначними пам’ятками, зокрема, галереєю Уффіці, площею Синьйорії та іншим.

Окрім того, Флоренція — гарне та чисте місто. Про це свідчать доглянуті площі та береги річки Арно.

Рига, Латвія

Ця середньовічна столиця на березі Балтійського моря є чудовим місцем для пішоходів.

Його найпопулярніші визначні пам’ятки — Ризький собор, Ризький центральний ринок, Будинок Чорних голів, Бастейкальний парк і Верманський сад — розташовані неподалік один від одного.

Крім пішохідного Старого міста, Insider Monkey рекомендує відвідати район Вецриг, який входить до списку ЮНЕСКО.

Гамбург, Німеччина

Морська атмосфера та культурні пам’ятки Гамбурга, як-от Гамбурзьке підземелля та Мініатюрна країна чудес, знаходяться в межах 3 кілометрів одне від одного.

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Ефективний громадський транспорт міста та мальовничі місця сприяють високій доступності для прогулянок.

Порту, Португалія

Вузькі вулички з бруківки в Порту та відомі визначні пам’ятки, такі як міст Дона Луїса I та Ліврарія Лелло, розташовані в радіусі 3,5 км. Чисті вулиці міста та доглянуті парки покращують його прохідність.

Мадрид, Іспанія

Основні визначні пам’ятки Мадрида — Королівський палац і музей Прадо, розташовані в межах 3,5 км, що дозволяє легко досліджувати місто пішки.

За словами авторів Insider Monkey, прохідність Мадрида найбільш помітна в центральних районах, таких як Пуерта-дель-Соль і парк Ретіро, які є історичними пам’ятками.

Единбург, Шотландія

Единбург відомий своїми чистими парками та історичними пам’ятками, що робить його чудовим місцем для прогулянок. Крім того, його головні пам’ятки, такі як Національний музей Шотландії та Единбурзький замок, знаходяться недалеко одна від одної.

Таллінн, Естонія

Компактне планування та середньовічний шарм роблять Таллінн ідеальним містом для піших прогулянок.

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Такі пам’ятки, як площа Свободи та Талліннська ратуша, багате поєднанням традицій і культури.

Стокгольм, Швеція

Стокгольм пропонує найсвіжіше у світі повітря для пішоходів. Найпопулярніші визначні пам’ятки міста теж розташовані один біля одного, що досить зручно для прогулянок містом.

Сідней, Австралія

Знакові пам’ятки Сіднея, такі як Сіднейський оперний театр і Королівський ботанічний сад, розташовані неподалік.

«У Сіднеї дивовижна чистота, навіть на пляжах і в громадських місцях. Усе це покращується ефективною системою громадського транспорту, якщо ви не захочете гуляти пішки», — йдеться у повідомленні.

Бостон, Массачусетс

Історичний шарм Бостона та добре доглянуті парки роблять його містом, зручним для прогулянок. Головні визначні пам’ятки — Музей образотворчих мистецтв і Бостон-Коммон. У місті також хороша якість повітря, і його часто прикрашає портовий бриз.

Також дослідники внесли до списку:

Амстердам, Нідерланди;

Ліверпуль, Великобританія;

Бордо, Франція;

Копенгаген, Данія;

Стамбул, Туреччина;

Мельбурн, Австралія;

Прага, Чехія;

Будапешт, Угорщина;

Ванкувер, Канада;

Брістоль, Англія;

Рейк’явік, Ісландія;

Мюнхен, Німеччина;

Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі;

Лісабон, Португалія;

Нью-Йорк;

Шанхай, Китай;

Відень, Австрія;

Торонто, Канада;

Монреаль, Канада;

Дубай, ОАЕ.

УНІАН За матеріалами:

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