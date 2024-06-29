ТОП-3 напрямки для мандрівників, які вперше подорожують самостійно — Finance.ua

ТОП-3 напрямки для мандрівників, які вперше подорожують самостійно Сьогодні 15:17 — Світ

ТОП-3 напрямки для мандрівників, які вперше подорожують самостійно

Важливо правильно обрати місце для самостійної подорожі, адже під час такої поїздки можна стикнутися з багатьма викликами — від комунікації до пересування. Обираючи, куди поїхати у сольну подорож, зверніть увагу на зручність транспортного сполучення, привітність місцевих жителів та мінімальний мовний бар’єр.

Відгуки користувачів форуму r/travel на Reddit допоможуть знайти найкращі європейські напрямки, які відповідають цим вимогам. Детальніше про найкращі локації, які краще вибрати новачкам, розповідає Еuronews.

Іспанська Андалусія

Андалусія — автономна спільнота на південному узбережжі Іспанії. Вона вражає своїми історичними місцями, доступними цінами та неймовірною природою.

Тут зручно подорожувати на громадському транспорті, що особливо важливо для сольних мандрівників.

Мандрівники на форумі r/travel рекомендують відвідати такі міста, як Малага, Ронда, Севілья, Кордова і Гранада.

Кордова особливо популярна завдяки поєднанню римської та мавританської історії. Варто обов’язково відвідати Мечеть-Кафедральний собор Кордови, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Андалусія також приваблює любителів природи. Тут є місця для походів, такі як засніжені вершини Сьєрра-Невади, стародавні ліси Сьєрра-де-Грасалема та субтропічні пляжі Гранади.

Тож, як зазначають користувачі, тут точно знайдеться щось, що задовольнить будь-якого шукача пригод.

Португалія

Португалія є чудовим напрямком для новачків у сольних подорожах. Досвідчені мандрівники рекомендують почати з Порту — домівки портвейну. Це місто легко обходити пішки, а місцеві жителі завжди готові допомогти.

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Після можна вирушити на потязі до Лісабона, де можна насолодитися чудовою їжею за помірними цінами.

Користувачі рекомендують купити Lisboa Card, яка покриває транспортні витрати, а також дає знижки та вхід до більш ніж 50 музеїв і пам’яток.

Мандрівники радять обов’язково відвідати Сінтру та Палац Пена, але попереджають, що йти туди потрібно рано вранці, щоб уникнути натовпів.

Після міських прогулянок можна вирушити на Атлантичні пляжі Алгарве, до них можна дістатися за три години на потязі.

Мальта

Мальта ідеально підходить для тих, хто хвилюється щодо мовного бар’єра, адже тут англійська є однією з офіційних мов поряд з мальтійською.

Компактний острів легко досліджувати на автобусі або таксі. Тут є сучасні курортні міста, історичні локації, чудові пляжі та мальовничі пейзажі.

Місцева кухня, що поєднує італійські та північноафриканські впливи, теж варта уваги.

На Мальті також радять відвідати комплекс храмів Ггантія на острові Гоцо, який старший за піраміди Гізи.

Мандрівники на форумі r/travel вважають Мальту ідеальним місцем для початку сольних подорожей завдяки дружнім місцевим, чудовій їжі та простоті дослідження.

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