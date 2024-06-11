ТОП-5 найбільш відвідуваних туристами країн в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 найбільш відвідуваних туристами країн в 2023 році (інфографіка) Сьогодні 18:24 — Світ

ТОП-5 найбільш відвідуваних туристами країн в 2023 році (інфографіка)

У Всесвітній туристичній організації назвали ТОП-5 країн, де було найбільше туристів в 2023 році.

На першому місці опинилась Франція, як прийняла за 2023 рік 100 млн туристів.

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Друге місце посіла Іспанія -туди прямувало 85 млн людей.

США приняли 66 млн людей. А от в Італію приїхало 57 млн туристів. Останнє місце в ТОП-5 посіла Туреччина — 55 млн осіб.

країни для емігрантів. Щоб створити цей список, було використано U.S. News & World Report, визнаного лідера світових рейтингів, і Numbeo, найбільшої у світі бази даних вартості життя. Багато країн з вищою якістю життя, як-от Швеція, Сінгапур і Бельгія, також мають високі витрати на життя. Це може ускладнити влаштування емігрантів, особливо якщо ви хочете перевезти свою родину за кордон. Раніше експерти обрали найкращі Щоб створити цей список, було використано U.S. News & World Report, визнаного лідера світових рейтингів, і Numbeo, найбільшої у світі бази даних вартості життя. Багато країн з вищою якістю життя, як-от Швеція, Сінгапур і Бельгія, також мають високі витрати на життя. Це може ускладнити влаштування емігрантів, особливо якщо ви хочете перевезти свою родину за кордон.

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Post Office склали рейтинг найдорожчих і найдешевших для відпочинку міст Європи у 2024 році. Укладачі списку порівняли 12 типових витрат мандівників у 37 європейських містах, щоб визначити найкращі та найгірші в плані «ціни та якості» напрямки.

Топ-10 найдешевших міст Європи:

Вільнюс, Литва — середній бюджет поїздки 236,51 фунтів стерлінгів, або близько 276 євро;

Лісабон, Португалія — 263,75 фунтів стерлінгів, або близько 308 євро;

Лілль, Франція — 278,28 фунтів стерлінгів, або близько 325 євро;

Краків, Польща — 278,87 фунтів стерлінгів, або близько 326 євро;

Афіни, Греція — 289,40 фунтів стерлінгів, або близько 338 євро;

Рига, Латвія — 297,20 фунтів стерлінгів, або близько 347 євро;

Будапешт, Угорщина — 310,87 фунтів стерлінгів, або близько 363 євро;

Братислава, Словаччина — 315,57 фунтів стерлінгів, або близько 369 євро;

Прага, Чехія — 318,43 фунтів стерлінгів, або близько 372 євро;

Варшава, Польща — 319,42 фунтів стерлінгів, або близько 373 євро.

Довідка Finance.ua:

Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів. Згідно з рейтингом Hurun Global Rich List 2024, у Китаї налічується 814 мільярдерів, що є найбільшою кількістю мільярдерів у світі. Разом на США та Китай припадає майже половина з 3279 мільярдерів у світі, що значно випереджає найближчих конкурентів — Індію (271) та Великобританію (146).

Згідно з рейтингом Hurun Global Rich List 2024, у Китаї налічується 814 мільярдерів, що є найбільшою кількістю мільярдерів у світі. Разом на США та Китай припадає майже половина з 3279 мільярдерів у світі, що значно випереджає найближчих конкурентів — Індію (271) та Великобританію (146). Згідно з останнім квартальним звітом Європейської туристичної комісії (ETC) «Тенденції та перспективи європейського туризму», незважаючи на інфляційний тиск, потужне відновлення європейського туризму наприкінці 2023 року свідчить про багатообіцяюче відновлення, яке наближається до рівня допандемії.



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