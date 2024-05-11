На заході України зростає попит на внутрішній туризм — Finance.ua

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На заході України зростає попит на внутрішній туризм

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На заході України зростає попит на внутрішній туризм
На заході України зростає попит на внутрішній туризм
На заході України зростає попит на внутрішній туризм через обмеження подорожей за кордон. У той же час, спостерігається очікуване велике падіння на півдні та сході.
Про це повідомила Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів в ефірі телемарафону.
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«У західних областях України маємо зростання туризму, а на півдні та сході - велике падіння. Загалом попит впав, бо багато українців виїхали за кордон, багато хто не має змоги поїхати відпочивати. Окрім того, ускладнились поїздки за кордон. Тому, більшість зараз обирають відпочинок в Україні», — сказала Олеськів.
Вона додала, що туристична галузь продовжує працювати навіть в воєнних умовах, утримуючи робочі місця та підтримуючи працівників, хоча і відчуває брак людського капіталу.
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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що втрати в секторі культури та туризму України, включно з недоотриманим доходом, склали 19,6 млрд доларів.
Водночас, на довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів.

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За матеріалами:
УНН
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