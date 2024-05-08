В Хорватії відкриється новий пляжний кемпінг: вартість від 20 євро за ніч (фото) — Finance.ua

В Хорватії відкриється новий пляжний кемпінг: вартість від 20 євро за ніч (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

В Хорватії відкриється новий пляжний кемпінг: вартість від 20 євро за ніч (фото)

Весною 2024 року відкрився кемпінг вартістю 47 мільйонів фунтів стерлінгів із понад 100 басейнами. Кемпінг Aminess Avalona Camping Resort, розташований на мальовничому острові Паг у Хорватії, почав приймати масовий наплив туристів.

Про це повідомляє mirror

Варіантів розміщення багато, доступні 300 ділянок, вілл і мобільних будинків.

Найдоступнішим серед них є стандартне місце для кемпінгу, обладнане електрикою, водою та Wi-Fi, всього за 23 євро за ніч. Для тих, хто хоче розщедритися, на майданчиках преміум-класу відкривається приголомшливий вид на море, а на майданчику Mega Luxury Mare є власний басейн на пляжі.

На території курорту є 180 басейнів, а на деяких ділянках навіть є власний басейн. Він розташований прямо на гальковому пляжі з шезлонгами, парасольками та барами.

Любителі спорту можуть зайнятися водними видами спорту, як-от катанням на веслуванні та каякінгом, а також наземними видами спорту: їздою на велосипеді та тенісом.

Вся територія є зоною, вільною від транспортних засобів, і всі туристи повинні залишати свої транспортні засоби на автостоянці біля входу. Велика частина острова була повністю віддана під кемпінг, створюючи відчуття замкнутого світу.

Кемпінг розташований у мальовничому містечку Повляна, тихій частині острова. Для тих, хто хоче більше дослідити Паг, він відомий як столиця вечірок Хорватії. Однією з найпопулярніших точок є пляжний клуб Zrce в стилі Ібіци з живими ді-джеями в таких клубах, як Kalypso.

Делікатеси острова: пазька ягнятина та пазький сир, виготовлений із місцевої породи овець.

Як добратися

Можна долетіти до Задара Ryanair за приблизно 20 євро. Подорож займає приблизно 2 години 40 хвилин. Від Задара Паг знаходиться всього в годині їзди, острів зручно з'єднаний з материком мостом.

Довідка Finance.ua:

Зазначимо, з 1 січня 2023 року Хорватія увійшла в Шенгенську зону. З цього часу на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.

Також з 1 січня 2023 року євро стало офіційною валютою в Хорватії.

Туристичний сезон має великий вплив на ринок оренди в Хорватії. Прибуток від короткочасних оренд в туристичний сезон утримує багато місцевих сімей, що здають в літні місяці апартаменти в оренду і завдяки цьому тримаються на плаву цілий рік. Але туристичний сезон короткий, тому деякі хорвати здають в оренду житло протягом року.

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