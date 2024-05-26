ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року — Finance.ua

ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року
Сайт подорожей Tripadvisor провів опитування серед американських мандрівників, на основі якого виділив 10 трендових міжнародних напрямків цього року.
Про це пише Forbes.
92% респондентів заявили, що планують витратити на подорожі принаймні таку ж суму, як і минулого літа, тоді як більше половини сказали, що витратять на поїздки цього літа більше, ніж минулого року.
44% сказали, що планують здійснити більше подорожей, а 55% - що планують подорожувати довше.
За даними Tripadvisor, цього року мандрівники також планують подорожувати у дальші напрямки влітку: 44% опитаних заявили, що витратять більше 7 годин, щоб дістатися до місця проведення відпустки.
ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року
Маунабо, Пуерто-Рико
Лісисті гори зустрічаються з узбережжям Карибського моря на цій ділянці південного сходу Пуерто-Рико, де туристи можуть зануритися в природу в заповіднику Пунта-Туна-Ветлендс і відвідати маяк Пунта-Туна, який був побудований іспанцями в 1892 році.
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Пуерто-Рико, Іспанія
Розташований на іспанському острові Гран-Канарія, Пуерто-Рико приваблює туристів своїми пляжами та готелями на вершинах скель. Але головною визначною пам’яткою для дітей є парк розваг у стилі Angry Birds.
Плайя-Авельяна, Коста-Ріка
Прибої тут ваблять досвідчених серферів, але новачки можуть взяти уроки на більш м’яких хвилях неподалік, у Тамаріндо.
Куско, Перу
Куско є відправною точкою для відвідування Мачу-Пікчу, Священної долини та Веселкової гори, але він також зачаровує мандрівників своїми історичними площами, ринками та музеями.
Іру-фуші, Мальдіви
Іру Фуші перекладається як «сонячний острів», і на ділянці м’якого піску розташувався розкішний курорт Sun Siyam Iru Fushi з надводними віллами та 14 ресторанами і барами.
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Сент-Джон, Віргінські острови США
Сент-Джон — найменший з деревовидних Віргінських островів США. Тут також знаходиться затока Транк-Бей, яка була названа найкращим пляжем у світі у 2024 році за версією World’s Best Beaches.
Агуас-Кальєнтес, Перу
Мандрівники прибувають до Агуас-Кальєнте потягом, і більшість з них приїжджають сюди, щоб відвідати Мачу-Пікчу, хоча місто також відоме своїми гарячими джерелами.
Мале, Мальдіви
Хоча більша частина Мальдівських островів змусить вас відчути, що острів у вашому розпорядженні, Мале — густонаселена столиця, де знаходиться Національний музей, міст, що з'єднує його з островом Хулхуле, і мечеть Старої П’ятниці з коралового каменю, яка датується 1656 роком.
Фасмендхоо, Мальдіви
Прилітайте гідролітаком на курорт Emerald Maldives Resort & Spa, який розкинувся на Фасмендху, невеликому острові на атолі Раа. Курорт на 114 вілл має дайвінг-центр, весільну каплицю, спа-центр, дитячий клуб та багато іншого.
Андрос, Багамські острови
Хоча це найбільший острів Багамських островів, Андрос здається віддаленим. Відвідувачі приїжджають сюди заради чудового дайвінгу та глибоководної риболовлі.
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