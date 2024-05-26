ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року — Finance.ua

ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року Сьогодні 20:10 — Світ

ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року, Фото: freepik

Сайт подорожей Tripadvisor провів опитування серед американських мандрівників, на основі якого виділив 10 трендових міжнародних напрямків цього року.

Про це пише Forbes.

92% респондентів заявили, що планують витратити на подорожі принаймні таку ж суму, як і минулого літа, тоді як більше половини сказали, що витратять на поїздки цього літа більше, ніж минулого року.

44% сказали, що планують здійснити більше подорожей, а 55% - що планують подорожувати довше.

За даними Tripadvisor, цього року мандрівники також планують подорожувати у дальші напрямки влітку: 44% опитаних заявили, що витратять більше 7 годин, щоб дістатися до місця проведення відпустки.

ТОП-10 трендових міжнародних напрямків для літнього відпочинку цього року

Маунабо, Пуерто-Рико

Лісисті гори зустрічаються з узбережжям Карибського моря на цій ділянці південного сходу Пуерто-Рико, де туристи можуть зануритися в природу в заповіднику Пунта-Туна-Ветлендс і відвідати маяк Пунта-Туна, який був побудований іспанцями в 1892 році.

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Пуерто-Рико, Іспанія

Розташований на іспанському острові Гран-Канарія, Пуерто-Рико приваблює туристів своїми пляжами та готелями на вершинах скель. Але головною визначною пам’яткою для дітей є парк розваг у стилі Angry Birds.

Плайя-Авельяна, Коста-Ріка

Прибої тут ваблять досвідчених серферів, але новачки можуть взяти уроки на більш м’яких хвилях неподалік, у Тамаріндо.

Куско, Перу

Куско є відправною точкою для відвідування Мачу-Пікчу, Священної долини та Веселкової гори, але він також зачаровує мандрівників своїми історичними площами, ринками та музеями.

Іру-фуші, Мальдіви

Іру Фуші перекладається як «сонячний острів», і на ділянці м’якого піску розташувався розкішний курорт Sun Siyam Iru Fushi з надводними віллами та 14 ресторанами і барами.

Сент-Джон, Віргінські острови США

Сент-Джон — найменший з деревовидних Віргінських островів США. Тут також знаходиться затока Транк-Бей, яка була названа найкращим пляжем у світі у 2024 році за версією World’s Best Beaches.

Агуас-Кальєнтес, Перу

Мандрівники прибувають до Агуас-Кальєнте потягом, і більшість з них приїжджають сюди, щоб відвідати Мачу-Пікчу, хоча місто також відоме своїми гарячими джерелами.

Мале, Мальдіви

Хоча більша частина Мальдівських островів змусить вас відчути, що острів у вашому розпорядженні, Мале — густонаселена столиця, де знаходиться Національний музей, міст, що з'єднує його з островом Хулхуле, і мечеть Старої П’ятниці з коралового каменю, яка датується 1656 роком.

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Фасмендхоо, Мальдіви

Прилітайте гідролітаком на курорт Emerald Maldives Resort & Spa, який розкинувся на Фасмендху, невеликому острові на атолі Раа. Курорт на 114 вілл має дайвінг-центр, весільну каплицю, спа-центр, дитячий клуб та багато іншого.

Андрос, Багамські острови

Хоча це найбільший острів Багамських островів, Андрос здається віддаленим. Відвідувачі приїжджають сюди заради чудового дайвінгу та глибоководної риболовлі.

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