ТОП-10 найкращих столиць Європи, які варто відвідати: де найдешевше (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих столиць Європи, які варто відвідати: де найдешевше (інфографіка)

Світ
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ТОП-10 найкращих столиць Європи, які варто відвідати: де найдешевше (інфографіка)
ТОП-10 найкращих столиць Європи, які варто відвідати: де найдешевше (інфографіка)
Найкращою європейською столицею 2024 року, яку варто відвідати як турист, став Лісабон, столиця Португалії.
Про це пише SchengenVisaInfo.
Щорічний рейтинг VisaGuide.World визначив, що Лісабон зараз є найкращою столицею для відвідування з оцінкою лише 29,83.
Столиця Португалії вже давно захоплює багатьох своєю яскравою архітектурою, приголомшливими пейзажами і теплою погодою. У порівнянні з іншими столицями континенту, Лісабон виявився одним з найбільш бюджетних варіантів.
У 2024 році мандрівники зможуть відвідати місто з тижневим бюджетом лише в 385 євро, хоча наступного року цей бюджет може збільшитися через інфляцію та майбутній туристичний збір у 4 євро за ніч.
Жителі Лісабона відомі своєю теплотою, не поступаючись іспанцям та італійцям, і вони мають гарне знання англійської мови.
Щорічний рейтинг VisaGuide. World включив до десятки найкращих європейських столиць, які варто відвідати як турист:
ТОП-10 найкращих столиць Європи, які варто відвідати: де найдешевше (інфографіка)
Минулого року Амстердам був у списку першим, тепер місто посідає друге місце через кілька факторів. У звіті наголошується, що тепер мандрівникам потрібно більше грошей, щоб відвідати Амстердам — 465 євро замість 315 євро.
Порівняно з минулим роком, рейтинг складається з тих самих восьми міст, які, звичайно, помінялися позиціями. Дві столиці, з іншого боку, Берлін і Відень були виключені зі списку, натомість приєдналися Берн і Варшава.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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