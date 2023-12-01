Що зміниться для українців з грудня: пенсії, іспити на права водія та інше — Finance.ua

Що зміниться для українців з грудня: пенсії, іспити на права водія та інше Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Що зміниться для українців з грудня: пенсії, іспити на права водія та інше

З початком зими на українців чекають такі зміни, як підвищення пенсії деяким категоріям пенсіонерів, прозорі іспити на права водія, «Ощадбанк» змінить деякі правила та інше.

НБУ і надалі пом’якшує валютні обмеження

Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб'єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби.

Пенсійні виплати українців з 1 грудня

До кінця 2023 р. зростання пенсійних виплат не планується. Пенсії збільшаться лише у тих, хто досягне певного віку. Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається всім пенсіонерам. Сума доплат залежить від віку:

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 грн.

Збільшити пенсію можна завдяки іншим надбавкам. Зокрема є доплата для пенсіонерів з особливими потребами.

Призначення платежу для сплати єдиного податку

З 1 грудня 2023 року змінюються вимоги до призначення платежу для сплати єдиного податку. Тому юридичним особам, як і ФОП, потрібно знати про нові правила. Які нововведення чекають на українців з грудня 2023 року — читайте в матеріалі.

Списки військовозобов'язаних подати до ТЦК СП

Кабінет Міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до кінця року всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних. Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку".

Прозорі іспити на права водія

З 1 грудня пілотний проєкт щодо забезпечення прозорих іспитів на водійські права пошириться на всю територію України. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Нагадаємо, пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів Головний сервісний центр МВС запустив пів року тому. Він пройшов у 3 етапи. Перший стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницький областях. Потім поширювався на інші регіони країни.

Загалом у пілотному проєкті брали участь сервісні центри МВС у 12 областях. За результатами реалізації маємо результати середньої успішності серед кандидатів у водії. Отже, теоретичний іспит з першого разу склали лише 24% кандидатів у водії, а практичний іспит — 35%.

Ощадбанк попередив клієнтів про нові правила

«Ощадбанк» внесе ряд інновацій, спрямованих на поліпшення обслуговування своїх клієнтів. Зміни будуть впроваджені вже з 1 грудня 2023 року. Відповідно до рішення продуктового комітету АТ «Ощадбанк» внесено зміни до Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, а саме скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку. Зміни до тарифів набувають чинності 01.12.2023.

Штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР

З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР. Раніше Мінʼюст затвердив порядок повідомлення Мін'юста про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про бенефіціарів та/або структуру власності. Він визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Тарифи світло, газ, вода

В грудні 2023 року тарифи не підвищуватимуться . Ціни на газ для споживачів залишаться незмінними. Компанія «Нафтогаз України», яка постачає газ для 98% домогосподарств, встановила тариф на газ з 1 травня 2023 року. Вартість газу за фіксованим тарифом становить 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна для населення залишиться незмінною принаймні до 30 квітня 2024 року.

Залишаються незмінними й тарифи на воду. Але якщо за світло ми платимо за однаковим тарифом для всіх, то із водою ситуація інша. У кожному регіоні тарифи є різними.

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