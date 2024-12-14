Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує — Finance.ua

Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує
Євросоюз створює умови, за яких його члени досягають більшого спільно, ніж могли б окремо. Країни-члени вносять кошти до загального бюджету та отримують фінансування з нього. Деякі держави стають чистими донорами, вкладаючи більше, ніж отримують, тоді як інші є чистими бенефіціарами, отримуючи більше, ніж сплачують.
Про це пише euronews.
Втім, фінансова підтримка — це лише одна з численних переваг членства в ЄС. Спільний бюджет уособлює принцип солідарності, сприяючи значному розвитку різних сфер у межах об’єднання.
Найбільші донори та отримувачі бюджету ЄС
За даними Єврокомісії, у 2023 році «велика четвірка» ЄС внесла найбільші суми до бюджету:
- Німеччина: €33,8 млрд;
- Франція: €25,8 млрд;
- Італія: €18,8 млрд;
- Іспанія: €13,6 млрд.
Найменші внески до бюджету зробили Мальта (€112 млн), Кіпр (€259 млн) та Естонія (€355 млн).
Серед отримувачів лідерами стали Франція (€16,5 млрд), Польща (€14,1 млрд), Німеччина (€14 млрд), Італія (€12,8 млрд) та Іспанія (€12,1 млрд).
Найменше отримали Мальта (€277 млн), Кіпр (€393 млн) і Словенія (€952 млн).
10 країн ЄС у 2023 році стали нетто-донорами, сплативши до бюджету більше, ніж отримали:
- Німеччина: €19,8 млрд;
- Франція: €9,3 млрд;
- Нідерланди: €6,3 млрд;
- Італія: €6 млрд;
- Швеція: €1,6 млрд;
- Іспанія: €1,3 млрд;
- Австрія: €1,3 млрд;
- Ірландія: €1,3 млрд;
- Данія: €1,2 млрд;
- Фінляндія: €0,8 млрд.
Польща була найбільшим чистим бенефіціаром, отримавши 7,1 млрд євро, за нею йдуть Румунія (5,9 млрд євро), Бельгія (4,8 млрд євро), Угорщина (4,4 млрд євро) і Греція (3,9 млрд євро).
Читайте також
Внески та надходження на одну особу
Коли ми розглядаємо чистих вкладників і одержувачів на одну особу, картина суттєво змінюється через значні коливання чисельності населення між державами-членами ЄС.
Люксембург вніс найбільше на душу населення: €688
Серед «великої четвірки» Німеччина внесла €403, Франція — €378, Італія — €318, Іспанія — €281.
Найменше вносила Болгарія — €137.
Якщо дивитися на чисті внески на людину, то Нідерланди очолили список у 2023 році, де кожен житель Нідерландів вніс на 350 євро більше, ніж отримав.
Далі йде Ірландія з чистим внеском у розмірі 240 євро на людину, потім Німеччина (235 євро), Данія (210 євро) і Швеція (156 євро).
Найбільші нетто-бенефіціари на душу населення:
- Люксембург: €3,081;
- Хорватія: €619;
- Естонія, Латвія та Литва — понад €500.
Попри те, що Польща була найбільшим нетто-бенефіціаром у номінальних показниках, на душу населення вона отримала лише €191.
Бюджет ЄС: більше, ніж баланс
Єврокомісія наголошує, що цифри не відображають усіх переваг членства в ЄС.
Бюджет спрямований на інвестиції та підтримку проєктів, що стимулюють розвиток усього союзу.
Зокрема, фінансуються проєкти у сфері:
- розвитку сільських територій і відсталих регіонів;
- захисту навколишнього середовища;
- підтримки освіти й досліджень;
- охорони зовнішніх кордонів ЄС;
- міжнародного розвитку та захисту прав людини.
Нагадаємо, новий президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу.
Поділитися новиною