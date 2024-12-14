Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує — Finance.ua

Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує Сьогодні 19:08 — Світ

Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує

Євросоюз створює умови, за яких його члени досягають більшого спільно, ніж могли б окремо. Країни-члени вносять кошти до загального бюджету та отримують фінансування з нього. Деякі держави стають чистими донорами, вкладаючи більше, ніж отримують, тоді як інші є чистими бенефіціарами, отримуючи більше, ніж сплачують.

Про це пише euronews.

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Втім, фінансова підтримка — це лише одна з численних переваг членства в ЄС. Спільний бюджет уособлює принцип солідарності, сприяючи значному розвитку різних сфер у межах об’єднання.

Найбільші донори та отримувачі бюджету ЄС

За даними Єврокомісії, у 2023 році «велика четвірка» ЄС внесла найбільші суми до бюджету:

Німеччина: €33,8 млрд;

Франція: €25,8 млрд;

Італія: €18,8 млрд;

Іспанія: €13,6 млрд.

Найменші внески до бюджету зробили Мальта (€112 млн), Кіпр (€259 млн) та Естонія (€355 млн).

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Серед отримувачів лідерами стали Франція (€16,5 млрд), Польща (€14,1 млрд), Німеччина (€14 млрд), Італія (€12,8 млрд) та Іспанія (€12,1 млрд).

Найменше отримали Мальта (€277 млн), Кіпр (€393 млн) і Словенія (€952 млн).

10 країн ЄС у 2023 році стали нетто-донорами, сплативши до бюджету більше, ніж отримали:

Німеччина: €19,8 млрд;

Франція: €9,3 млрд;

Нідерланди: €6,3 млрд;

Італія: €6 млрд;

Швеція: €1,6 млрд;

Іспанія: €1,3 млрд;

Австрія: €1,3 млрд;

Ірландія: €1,3 млрд;

Данія: €1,2 млрд;

Фінляндія: €0,8 млрд.

Польща була найбільшим чистим бенефіціаром, отримавши 7,1 млрд євро, за нею йдуть Румунія (5,9 млрд євро), Бельгія (4,8 млрд євро), Угорщина (4,4 млрд євро) і Греція (3,9 млрд євро).

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Внески та надходження на одну особу

Коли ми розглядаємо чистих вкладників і одержувачів на одну особу, картина суттєво змінюється через значні коливання чисельності населення між державами-членами ЄС.

Люксембург вніс найбільше на душу населення: €688

Серед «великої четвірки» Німеччина внесла €403, Франція — €378, Італія — €318, Іспанія — €281.

Найменше вносила Болгарія — €137.

Якщо дивитися на чисті внески на людину, то Нідерланди очолили список у 2023 році, де кожен житель Нідерландів вніс на 350 євро більше, ніж отримав.

Далі йде Ірландія з чистим внеском у розмірі 240 євро на людину, потім Німеччина (235 євро), Данія (210 євро) і Швеція (156 євро).

Найбільші нетто-бенефіціари на душу населення:

Люксембург: €3,081;

Хорватія: €619;

Естонія, Латвія та Литва — понад €500.

Попри те, що Польща була найбільшим нетто-бенефіціаром у номінальних показниках, на душу населення вона отримала лише €191.

Бюджет ЄС: більше, ніж баланс

Єврокомісія наголошує, що цифри не відображають усіх переваг членства в ЄС.

Бюджет спрямований на інвестиції та підтримку проєктів, що стимулюють розвиток усього союзу.

Зокрема, фінансуються проєкти у сфері:

розвитку сільських територій і відсталих регіонів;

захисту навколишнього середовища;

підтримки освіти й досліджень;

охорони зовнішніх кордонів ЄС;

міжнародного розвитку та захисту прав людини.

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