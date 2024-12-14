Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує — Finance.ua
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Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує

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Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує
Розподіл бюджету ЄС: хто більше платить і хто більше отримує
Євросоюз створює умови, за яких його члени досягають більшого спільно, ніж могли б окремо. Країни-члени вносять кошти до загального бюджету та отримують фінансування з нього. Деякі держави стають чистими донорами, вкладаючи більше, ніж отримують, тоді як інші є чистими бенефіціарами, отримуючи більше, ніж сплачують.
Про це пише euronews.
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Втім, фінансова підтримка — це лише одна з численних переваг членства в ЄС. Спільний бюджет уособлює принцип солідарності, сприяючи значному розвитку різних сфер у межах об’єднання.

Найбільші донори та отримувачі бюджету ЄС

За даними Єврокомісії, у 2023 році «велика четвірка» ЄС внесла найбільші суми до бюджету:
  • Німеччина: €33,8 млрд;
  • Франція: €25,8 млрд;
  • Італія: €18,8 млрд;
  • Іспанія: €13,6 млрд.
Найменші внески до бюджету зробили Мальта (€112 млн), Кіпр (€259 млн) та Естонія (€355 млн).
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Серед отримувачів лідерами стали Франція (€16,5 млрд), Польща (€14,1 млрд), Німеччина (€14 млрд), Італія (€12,8 млрд) та Іспанія (€12,1 млрд).
Найменше отримали Мальта (€277 млн), Кіпр (€393 млн) і Словенія (€952 млн).
10 країн ЄС у 2023 році стали нетто-донорами, сплативши до бюджету більше, ніж отримали:
  • Німеччина: €19,8 млрд;
  • Франція: €9,3 млрд;
  • Нідерланди: €6,3 млрд;
  • Італія: €6 млрд;
  • Швеція: €1,6 млрд;
  • Іспанія: €1,3 млрд;
  • Австрія: €1,3 млрд;
  • Ірландія: €1,3 млрд;
  • Данія: €1,2 млрд;
  • Фінляндія: €0,8 млрд.
Польща була найбільшим чистим бенефіціаром, отримавши 7,1 млрд євро, за нею йдуть Румунія (5,9 млрд євро), Бельгія (4,8 млрд євро), Угорщина (4,4 млрд євро) і Греція (3,9 млрд євро).
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Внески та надходження на одну особу

Коли ми розглядаємо чистих вкладників і одержувачів на одну особу, картина суттєво змінюється через значні коливання чисельності населення між державами-членами ЄС.
Люксембург вніс найбільше на душу населення: €688
Серед «великої четвірки» Німеччина внесла €403, Франція — €378, Італія — €318, Іспанія — €281.
Найменше вносила Болгарія — €137.
Якщо дивитися на чисті внески на людину, то Нідерланди очолили список у 2023 році, де кожен житель Нідерландів вніс на 350 євро більше, ніж отримав.
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Далі йде Ірландія з чистим внеском у розмірі 240 євро на людину, потім Німеччина (235 євро), Данія (210 євро) і Швеція (156 євро).
Найбільші нетто-бенефіціари на душу населення:
  • Люксембург: €3,081;
  • Хорватія: €619;
  • Естонія, Латвія та Литва — понад €500.
Попри те, що Польща була найбільшим нетто-бенефіціаром у номінальних показниках, на душу населення вона отримала лише €191.

Бюджет ЄС: більше, ніж баланс

Єврокомісія наголошує, що цифри не відображають усіх переваг членства в ЄС.
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Бюджет спрямований на інвестиції та підтримку проєктів, що стимулюють розвиток усього союзу.
Зокрема, фінансуються проєкти у сфері:
  • розвитку сільських територій і відсталих регіонів;
  • захисту навколишнього середовища;
  • підтримки освіти й досліджень;
  • охорони зовнішніх кордонів ЄС;
  • міжнародного розвитку та захисту прав людини.
Нагадаємо, новий президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу.
За матеріалами:
Finance.ua
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