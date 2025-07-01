Польща планує збільшити виробництво снарядів уп’ятеро — FT 01.07.2025, 01:43 — Світ

Польща збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць у п’ять разів, оскільки прагне зменшити свою залежність від імпорту зброї та захиститися від російської загрози на сході.

Про це заявив міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times

За його словами, державна оборонна група PGZ «найближчими днями» отримає 2,4 млрд злотих (663 млн дол.) від держави для збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів.

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Інвестиції спрямовані на збільшення річного обсягу виробництва концерном артилерійських снарядів калібру 155-мм, які використовують для гаубиць стандарту НАТО, та снарядів для танків калібру 120-мм.

Війна росії проти України показала, що «155-міліметрові боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і потрібні у великій кількості», — сказав Яворовський.

«Наша короткострокова мета — істотно збільшити виробництво такого типу зброї і стати незалежними від іноземних постачальників, створити стійку основу для національної автономії. Це один з наших пріоритетів», — сказав Яворовський.

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Як зазначається, наразі PGZ виробляє близько 30 тис. великокаліберних боєприпасів на рік, і очікується, що фінансування збільшить цю цифру більш ніж у п’ять разів — до 150−180 тис. на рік протягом трьох років, при цьому виробництво залишиться у Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних компонентів.

За словами Яворовського, Grupa Azoty, найбільший хімічний концерн Польщі, також звернувся до держави з проханням виділити кошти на розширення діяльності в секторі боєприпасів шляхом виробництва таких ключових компонентів, як порохові заряди та нітроцелюлоза для вибухових речовин.

Інша вітчизняна оборонна компанія Niewiadów також звертається до уряду за фінансуванням для виробництва 155-міліметрових снарядів.

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Як пише FT, Польща найбільше серед країн НАТО витрачає на оборону: у 2025 році на ці військові потреби мають спрямувати 4,7% від ВВП. Однак більшість коштів поки що надходила іноземним постачальникам, здебільшого до США та Південної Кореї. Однак тепер польський уряд намагається сконцентрувати зусилля на підтримці національного виробника. Видання пояснює, що це прагнення йде в руслі політики Європи щодо скорочення залежності Європи в оборонній сфері від США та інших зарубіжних постачальників.

Укрінформ За матеріалами:

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