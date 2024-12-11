В Україні заправляти автомобілі газом стало дорожче, ніж в ЄС — Finance.ua

В Україні заправляти автомобілі газом стало дорожче, ніж в ЄС Сьогодні 04:56 — Енергетика

В Україні заправляти автомобілі газом стало дорожче, ніж в ЄС

За даними Інституту досліджень авторинку, в Україні близько 18% парку легкових автомобілів оснащені газобалонним обладнанням (ГБО). Проте ситуація на паливному ринку невдовзі може змінити частку машин з ГБО в українському парку (та ринку) — вона зменшуватиметься. Причиною є ціна на LPG, яка постійно зростає.

За словами аналітиків агенції «НафтоРинок», пропан-бутанова суміш в Україні стала дорожчою, ніж в деяких країнах Європи.

Зокрема, в Польщі, Естонії, Литві та Латвії середня ціна газу на АЗС станом на початок грудня становила €0,72…0,80/л.

«Водієві тепер вигідніше заправитись на АЗС у Польщі, ніж в Україні, після рекордного підняття акцизу на скраплений газ у вересні 2024 р. Крім згаданих країн, пропан-бутан дешевше ніж в Україні продається в Болгарії, Чехії, Словаччині та Румунії: €0,63…0,75/л», — йдеться у повідомленні.

Причиною такого рівня цін експерти вважають введення рекордно високих в Європі ставок акцизу на LPG.

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