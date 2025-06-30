Найбільша нафтопереробна компанія Польщі завершила останній контракт на постачання нафти з росії — Finance.ua

Найбільша нафтопереробна компанія Польщі завершила останній контракт на постачання нафти з росії Сьогодні 15:30 — Світ

Наприкінці червня найбільша нафтопереробна компанія Польщі Orlen завершила свій останній контракт на постачання сирої нафти з росії, що означає, що компанія та весь регіон не будуть зв’язані жодними контрактами на постачання нафти з російськими компаніями, йдеться у пресрелізі Orlen.

Про це повідомляє Bankier.pl.

«Ми завершили останній (…) контракт на постачання сирої нафти з росії до Чеської Республіки. Це означає, що 1 липня 2025 року група Orlen, а завдяки цьому й увесь регіон, будуть вільні від російської сирої нафти. Ми закрили цей розділ і разом будуємо безпечне майбутнє для регіону», — сказав генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара, слова якого цитуються у пресрелізі.

«Сьогодні ми купуємо нафту з усього світу. На наших нафтопереробних заводах ми переробляємо сировину з Близького Сходу та Перської затоки, Північного моря, Африки та обох Америк. Ось який вигляд сьогодні має та безпека, яку ми обіцяли полякам та регіону», — додав він.

Контракт з «Роснєфть», який закінчився 30 червня 2025 року, був останнім, що пов’язував «Орлен» з російською нафтою. Інші контракти на поставки з росії до Польщі трубопроводом «Дружба» закінчилися раніше.

Компанія також припинила імпорт російської сировини морем. В результаті з квітня 2023 року 100 відсотків сировини, що переробляється на нафтопереробних заводах «Орлен» у Польщі та Литві, надходить з альтернативних напрямків.

Контракт було підписано 12 років тому. Він передбачав постачання нафти на нафтопереробний завод у Літвінові, Чеська Республіка. Однак через відсутність достатніх потужностей трубопроводів для імпорту нафти з альтернативних напрямків Літвінов використовував поставки з росії нафтопроводом «Дружба».

Тому після повномасштабного вторгнення росії в Україну, уряд Чехії звернувся до Європейського Союзу з проханням про звільнення від необхідності застосування санкцій та дозвіл на продовження імпорту російської нафти, щоб забезпечити належне постачання нафтопродуктів на чеський ринок.

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