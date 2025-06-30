Канада скасувала податок на цифрові послуги, щоб відновити торговельні переговори зі США — Finance.ua

Канада скасувала податок на цифрові послуги, щоб відновити торговельні переговори зі США Сьогодні 21:32 — Світ

Канада скасувала податок на цифрові послуги, щоб відновити торговельні переговори зі США

Уряд Канади розраховує укласти нову торговельну угоду зі США до 21 липня. Щоб підтримати ці переговори, уряд скасував податок на цифрові послуги, через який американський президент Дональд Трамп раніше припинив перемовини.

Про це повідомило Міністерство фінансів Канади.

Там зазначили, що новий уряд Канади веде складні переговори щодо нового економічного та безпекового партнерства зі США, зосереджені на досягненні найкращої угоди для канадських працівників та бізнесу.

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Щоб підтримати ці переговори, міністр фінансів та національних доходів Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що Канада скасує податок на цифрові послуги (DST) в очікуванні взаємовигідної всеосяжної торговельної угоди зі США. Відповідно до цих дій, прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня.

Податок на цифрові послуги (DST) був оголошений у 2020 році для розв’язання проблеми, яка полягала в тому, що багато великих технологічних компаній, що працюють у Канаді, можуть інакше не сплачувати податок з доходів, отриманих від канадців.

Збір податку з 30 червня призупинили, і міністр Шампань незабаром запропонує законопроєкт про скасування Закону про податок на цифрові послуги.

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Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп увів 25-відсоткові мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10-відсоткові — на імпорт із Китаю. Трамп пояснив, що запровадив мита, щоб захистити американців. За його словами, такі дії викликані «великою загрозою нелегальних іноземців і смертельних наркотиків, які вбивають наших громадян».

Канада вирішила у відповідь запровадити 25-відсоткові мита на американський імпорт, зокрема алкоголь і фрукти. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також розпорядилася ввести такі мита у відповідь на указ Трампа.

Згодом США погодилися призупинити на один місяць дію 25-відсоткових мит, які запровадив Трамп. Та після цього Трамп заявив, що із 4 березня 25-відсоткові тарифи таки запрацюють на товари з Канади та Мексики, а також будуть уведені додаткові 10-відсоткові тарифи на імпорт із Китаю.

У відповідь на це Мексика, Китай і Канада запровадили власні тарифи на американський імпорт.

Уже 11 березня Трамп оголосив про подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади до 50%.

hromadske За матеріалами:

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