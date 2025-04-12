Рейтинг безпечних країн світу — Finance.ua

Рейтинг безпечних країн світу Сьогодні 16:05 — Світ

Рейтинг безпечних країн світу

Під час планування подорожей мандрівники дедалі частіше орієнтуються на рівень безпеки країни. Туристи обирають напрямки з низьким рівнем злочинності — зокрема Сінгапур, Японію та Тайвань. Натомість країни з нижчими показниками безпеки, як-от Венесуела чи Гаїті, втрачають привабливість через підвищені ризики для мандрівників.

Платформа даних Numbeo склала список країн світу за рівнем безпеки для подорожей у 2025 році, передає visitworld.today.

10 найбезпечніших країн у 2025 році

Андорра. Індекс безпеки: 84,7.

Розташована між Іспанією та Францією, ця маленька європейська держава може похвалитися високим показником безпеки, що пояснюється її компактними розмірами, низькою щільністю населення та ефективними правоохоронними органами.

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Об’єднані Арабські Емірати. Індекс безпеки: 84,5.

ОАЕ, відомі своїми суворими законами, ефективними правоохоронними органами та високим рівнем життя, пропонують безпечне середовище для мешканців і відвідувачів.

Катар. Індекс безпеки: 84,2

Завдяки суворим законам і сильній присутності поліції Катар забезпечує високий рівень безпеки, що робить його сприятливим напрямком для мандрівників.

Тайвань. Індекс безпеки: 82,9

Відомий низьким рівнем злочинності та ефективними державними службами, Тайвань забезпечує безпечну та гостинну атмосферу як для місцевих жителів, так і для туристів.

Оман. Індекс безпеки: 81,7.

Відданість Оману підтримці громадського порядку та мирне суспільство сприяють його високому рейтингу безпеки.

Острів Мен. Індекс безпеки: 79,0.

Ця самоврядна територія Британської корони в Ірландському морі відома низьким рівнем злочинності та спокійним середовищем.

Гонконг (Китай). Індекс безпеки: 78,5.

Попри останні виклики, Гонконг зберігає відносно високий показник безпеки, що пояснюється його ефективною поліцейською діяльністю та низьким рівнем насильницької злочинності.

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Вірменія. Індекс безпеки: 77,9.

Стабільне політичне середовище Вірменії та низький рівень насильницької злочинності сприяють її високому рейтингу безпеки.

Сінгапур. Індекс безпеки: 77,4.

Відомий своїми суворими законами та ефективними правоохоронними органами, Сінгапур пропонує безпечне середовище для мешканців і відвідувачів.

Японія. Індекс безпеки: 77,1.

Низький рівень злочинності в Японії, ефективна поліція та суспільні норми, що підкреслюють повагу та порядок, сприяють високому показнику безпеки.

Топ-10 найнебезпечніших країн у 2025 році

Венесуела. Індекс безпеки: 19,3

Зіткнувшись зі значними проблемами, включаючи високий рівень насильницької злочинності та політичну нестабільність, Венесуела займає найнижче місце за індексом безпеки.

Папуа-Нова Гвінея. Індекс безпеки: 19,7.

Високий рівень насильницької злочинності, включаючи міжплемінні конфлікти та збройні пограбування, сприяє низькому рейтингу безпеки.

Гаїті. Індекс безпеки: 21,1.

Триваюча політична нестабільність і пов’язане з бандами насильство призвели до значного зниження сприйняття безпеки.

Афганістан. Індекс безпеки: 24,9.

Триваючий конфлікт і присутність груп бойовиків призводять до високого сприйняття небезпеки серед жителів і мандрівників.

Південна Африка. Індекс безпеки: 25,3.

Хоча й пропонує багатий культурний досвід, високий рівень насильницької злочинності, особливо в містах, впливає на її рейтинг безпеки.

Бразилія. Індекс безпеки: 35,5.

Попри яскраву культуру, деякі регіони Бразилії борються з високим рівнем злочинності, що впливає на загальне сприйняття безпеки.

Колумбія. Індекс безпеки: 39,1.

Хоча було досягнуто значних покращень, проблеми з насильством, пов’язаним із наркотиками, залишаються, що впливає на показник індексу безпеки.

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Перу. Індекс безпеки: 32,9.

Проблеми, пов’язані з політичними заворушеннями та злочинністю, сприяють позиції країни в нижній частині індексу безпеки.

Еквадор. Індекс безпеки: 37,5.

Занепокоєння щодо дрібної злочинності та випадкових політичних демонстрацій впливає на сприйняття безпеки.

Нігерія. Індекс безпеки: 33,4.

Виклики безпеці, включаючи діяльність повстанців і конфлікти між громадами, впливають на її рейтинг безпеки.

Важливо зазначити, що уявлення про безпеку можуть відрізнятися, тому мандрівники повинні бути в курсі офіційних порад для подорожей і місцевих джерел новин, плануючи свої візити.

Що обʼєднує безпечні та найбільш небезпечні країни

Такі країни, як Андорра, Об’єднані Арабські Емірати та Катар, посідають високі позиції завдяки своїй міцній політичній стабільності та низькому рівню злочинності.

ОАЕ та Катар отримують вигоду від значного багатства, яке перетворюється на покращення правоохоронних органів, інфраструктури та соціальних програм, які сприяють безпеці.

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Попри те, що Андорра невелика, вона використовує своє географічне розташування між Францією та Іспанією, пропонуючи ідилічне середовище з низьким рівнем злочинності та сильними правоохоронними органами.

З іншого боку, такі країни, як Венесуела, Папуа-Нова Гвінея та Гаїті, часто перебувають у стані політичної нестабільності, економічних проблем і соціальних заворушень.

Криза у Венесуелі, наприклад, призвела до надзвичайної інфляції та дефіциту, підвищуючи рівень злочинності. Подібним чином Афганістан продовжує боротися зі збройним конфліктом і тероризмом, що робить його одним із найменш безпечних місць на планеті.

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