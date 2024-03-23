PESEL UKR: чому можуть анулювати статус тимчасового захисту для українських біженців у Польщі — Finance.ua

PESEL UKR: чому можуть анулювати статус тимчасового захисту для українських біженців у Польщі Сьогодні 09:07 — Світ

Польща

На підтвердження тимчасового захисту у Польщі українським біженцям необхідно отримати номер PESEL UKR. Статус анулюється при виїзді з країни на понад 30 днів. Нині влада країни розглядає варіант скорочення цього терміна у майбутньому.

Про це у коментарі РБК-Україна пояснила молодший юрист адвокатського об'єднання «Місечко та Партнери» Ярина Паш.

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На яких підставах можуть анулювати статус PESEL UKR

Згідно зі статтею 11 Закону року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України від 12 березня 2022 року, виїзд громадянина України з території Республіки Польща на строк понад 30 днів позбавляє його права на тимчасовий захист, який підтверджується отриманням PESEL UKR.

«Однак виїзд за межі Польщі більше ніж на 30 днів не призводить до позбавлення тимчасового захисту, якщо громадянам України суб'єкти, що діють на території Республіки Польща, доручають виконувати роботи чи послуги за межами цієї країни. Тобто — виконання певних трудових функцій за кордоном, наприклад у порядку відрядження», — зазначає юрист.

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Варто враховувати, що громадяни можуть втратити статус PESEL UKR при виїзді за межі території Польщі на більше ніж 30 днів не лише при виїзді в Україну, але й в інші країни Євросоюзу.

Які права можна втратити при анулюванні статусу PESEL UKR

Анулювання статусу тимчасового захисту через довгостроковий виїздом за кордон (понад 30 днів) призводить до припинення всіх прав, які надаються громадянам України на підставі статусу тимчасового захисту на території Польщі.

«Тобто такі громадяни України втрачають всі економічні права (на працевлаштування, заняття підприємницькою діяльністю), соціальні (право на соціальний захист, медичну допомогу та страхування) та освітні права. А найголовніше — право на законне перебування на території Республіки Польща упродовж законодавчо встановленого строку. Наразі такий строк перебування надається до 30 червня 2024 року», — звертає увагу Ярина Паш.

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Які права на проживання мають українці, які повертаються до Польщі і не відновлюють статус PESEL UKR

«Якщо громадянин України втратив статус тимчасового захисту у Польщі через виїзд на строк понад 30 днів, то має право перебувати у цій країні на підставі безвізового режиму в країнах-учасниках Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів», — зазначає Ярина Паш.

Ця норма застосовується за умови, якщо громадянин України не має іншої законної підстави на проживання на території Польщі - тобто не отримав дозвіл на тимчасове чи постійне проживання на території Польщі, не оформив візові документи.

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Зазначається, що без статусу PESEL UKR або інших дозвільних документів на проживання на території Польщі громадяни України можуть перебувати на території країни до 90 днів упродовж 180 днів, звертає увагу юрист.

Варто зауважити, що громадяни України можуть поновити статус PESEL UKR у місцевих органах влади.

Водночас під час повернення до Польщі прикордонникам слід заявити метою в'їзду користування захистом.

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Довідка Finance.ua:

кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком;

тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців;



за офіційними підрахунками, у Польщі перебуває близько 1 млн українців, які прибули після початку війни, також — ще приблизно 1,5 млн українців, які були тут до війни.



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