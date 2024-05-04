OLX дослідила, які товари купують українці напередодні Великодня — Finance.ua

OLX дослідила, які товари купують українці напередодні Великодня Сьогодні 11:09 — Особисті фінанси

OLX дослідила, які товари купують українці напередодні Великодня, Фото: instagram.com

Напередодні Великодня традиційно зростає кількість запитів на великодній кошик, який є одним з найважливіших атрибутів свята. Дослідження показало, що цього року його шукали 9 203 рази, що на 22% більше ніж у 2023 році.

Платформа OLX дослідила та проаналізувала, як українці готуються до Великодня та які великодні товари купують найчастіше.

Читайте також Курс долара перед Великоднем може змінитися — думка експерта

За результатами дослідження, всього у квітні на платформі OLX було 2 505 оголошень з продажу великодніх кошиків. Їхня середня ціна — 604 грн.

Які великодні товари шукають українці

Українці активно шукають великодній декор: рушники, серветки та віночки. Всього на OLX є понад 4 000 оголошень для цієї категорії товарів та майже 4 500 відгуків.

Середня ціна на великодні серветки складає 908 грн, на віночки — 657 грн, а загалом на декор — 378 грн.

Ще одним важливим атрибутом, без якого не обійдеться святкування Великодня, є паска. Всього розміщено 398 оголошень про продаж пасок.

Середня ціна на паску у 2024 році становить 191 грн.

Читайте також Скільки готівки було в обігу українців до та після початку великої війни

Якщо ви бажаєте самостійно приготувати паску, то вам знадобиться форма для випікання пасок, що коштує в середньому 154 грн.

У кожен кошик неодмінно потрібно поставити великодні свічки. Їхня середня вартість на платформі 185 грн.

Однією з важливих традицій є розпис писанок. Середня ціна набору для писанкарства становить 605 грн.

Середня ціна тарілки для крашанок — 283 гривні.

Також можна придбати вже розписані писанки. Їхня середня вартість 174 гривні, а всього на OLX є 460 подібних оголошень.

Читайте також Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі

Нагадаємо, великодній кошик у 2024 році буде дорожчим від минулорічного на 17,6% та становитиме 1422 гривні.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Довідка Finance.ua:

банки на Великдень працюватимуть у звичайному режимі 1, 6 та 8 травня;

у зв’язку зі святом Великодня графік роботи Нової пошти змінився;

у суботу, 4 травня — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

у неділю, 5 травня — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати п рацювати не будуть;

у понеділок, 6 травня компанія працюватиме за звичайним графіком.



НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.