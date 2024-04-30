Курс долара перед Великоднем може змінитися — думка експерта Сьогодні 13:04 — Валюта

Курс долара перед Великоднем може змінитися — думка експерта

Курс долара перед Великоднем може змінитися у зв’язку з підвищенням попиту перед святами. Протягом тижня вартість долара в готівковому сегменті може коливатися в діапазоні 39,60 — 40,30 гривні.

Фінансист Ганна Золотько в коментарі для 24 Каналу розповіла, що минулого тижня попит на валюту на ВРУ істотно скоротився, а також скоротився обсяг інтервенцій НБУ, що призвело до зміцнення гривні під час торгів на ВРУ — на піку вартість валюти знижувалася до 39,50 гривні.

«Готівковий ринок, щоправда, реагував на цей тренд дуже слабо: протягом майже всього тижня вартість долара перебувала у вузькому коридорі 39,75 — 39,90 долара. Хоча і в цьому сегменті ринку попит на валюту дещо знизився», — зазначила експерт.

Крім того, НБУ вирішив знизити облікову ставку до 13,5% - реакція на зниження темпів інфляції в березні та надання допомоги США, що зі свого боку надало підтримку долару.

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На думку Золотько, цього тижня можна очікувати підвищення попиту на валюту з боку населення через період масової виплати українцям зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги.

«З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більшої кількості вільної гривні, що стримуватиме вплив фактора перехідної дати, з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними», — пояснила вона.

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Також вона вважає, що в середині тижня слід очікувати помірного зростання готівкового курсу, а протягом тижня курс долара коливатиметься в діапазоні 39,60 — 40,30 гривні.

УНІАН За матеріалами:

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