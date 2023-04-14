Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі — Finance.ua
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Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі

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Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі
Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі
Більше половини біженців з України, які перебувають у Польщі, мають намір витратити на Великдень цього року від 101 до 300 злотих (880-2600 грн).
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Про це свідчить опитування «Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі», проведене Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Дослідження показало, що майже 1/4 українських біженців, які перебувають у Польщі (24%), не планують святкувати Великдень, а більше половини респондентів (55%) мають намір витратити не більше 300 злотих (2600 грн) на великодні покупки та подорожі. Лише кожен п’ятий біженець (21%) декларує більші витрати.
Згідно з дослідженням, серед страв традиційної польської кухні, яким надають перевагу біженці, найчастіше згадуються голубці (37%) та український борщ (36%). Крім того, 30% респондентів зізналися, що їм найбільше подобається традиційний польський кислий житній суп «журек», який менш відомий в Україні. Чізкейк (сернік- 27%) і яблучний пиріг (шарлотка — 24%) також увійшли до п’ятірки страв, які найчастіше обирають біженці.
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«Серед найсмачніших страв громадяни України на перших двох місцях вказують ті страви, які також є українською кухнею, тобто голубці та український борщ. Третє місце — типово польський суп журек», - підкреслює Рафал Мруз, операційний директор Міграційної платформи EWL.
Дослідження показує, що 45% респондентів проведуть Великдень в сім’ї в Польщі, а кожен третій український біженець (36%) зв’яжеться (по телефону або онлайн) з родичами, які не проживають в нашій країні.
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Крім того, 33% респондентів зазначили, що проведуть Великдень у Польщі з українськими друзями, а 11% з польськими друзями. На думку авторів дослідження, це свідчить про дедалі поглиблення зв’язків між сусідніми народами, а також про культурну близькість.
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За матеріалами:
Finance.ua
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