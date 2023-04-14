Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі — Finance.ua

Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі Вчора 20:41

Скільки планують витратити на Великдень біженці з України в Польщі

Більше половини біженців з України, які перебувають у Польщі, мають намір витратити на Великдень цього року від 101 до 300 злотих (880-2600 грн).

Читайте також Польща та Україна побудують високошвидкісну залізничну колію з Варшави до Києва

Про це свідчить опитування «Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі» , проведене Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що майже 1/4 українських біженців, які перебувають у Польщі (24%), не планують святкувати Великдень, а більше половини респондентів (55%) мають намір витратити не більше 300 злотих (2600 грн) на великодні покупки та подорожі. Лише кожен п’ятий біженець (21%) декларує більші витрати.

Згідно з дослідженням, серед страв традиційної польської кухні, яким надають перевагу біженці, найчастіше згадуються голубці (37%) та український борщ (36%). Крім того, 30% респондентів зізналися, що їм найбільше подобається традиційний польський кислий житній суп «журек», який менш відомий в Україні. Чізкейк (сернік- 27%) і яблучний пиріг (шарлотка — 24%) також увійшли до п’ятірки страв, які найчастіше обирають біженці.

Читайте також Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни

«Серед найсмачніших страв громадяни України на перших двох місцях вказують ті страви, які також є українською кухнею, тобто голубці та український борщ. Третє місце — типово польський суп журек», - підкреслює Рафал Мруз, операційний директор Міграційної платформи EWL.

Дослідження показує, що 45% респондентів проведуть Великдень в сім’ї в Польщі, а кожен третій український біженець (36%) зв’яжеться (по телефону або онлайн) з родичами, які не проживають в нашій країні.

Читайте також Польща скасувала привілеї для українських далекобійників

Крім того, 33% респондентів зазначили, що проведуть Великдень у Польщі з українськими друзями, а 11% з польськими друзями. На думку авторів дослідження, це свідчить про дедалі поглиблення зв’язків між сусідніми народами, а також про культурну близькість.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.