Польща та Україна побудують високошвидкісну залізничну колію з Варшави до Києва — Finance.ua

Польща та Україна побудують високошвидкісну залізничну колію з Варшави до Києва Сьогодні 08:33

Польська компанія «Центральний порт комунікаційний» та Укрзалізниця підписали угоду про співпрацю, щодо будівництва нової інфраструктури, у тому числі високошвидкісної залізничної колії європейського стандарту 1435 мм. Угоду про співпрацю було підписано під час Конгресу Railway Direction Days 2023 у Варшаві.

Вона підписана на три роки та передбачає розвиток нових транскордонних сполучень за європейськими стандартами, тобто високошвидкісної колії шириною 1435 мм. Документ передбачає спільну підготовку техніко-економічного обґрунтування запланованої гілки між Польщею та Україною.

Угода вказує на необхідність будівництва високошвидкісної лінії за маршрутом Варшава-Львів-Київ (перший етап до Львова, а потім до Києва), з передбачуваною максимальною робочою швидкістю 250 км/год.

За словами директора проєктного офісу МАУ Володимира Шемаєва, угода має на меті покращити залізничне сполучення між Україною, Польщею та ЄС, полегшити пасажирські перевезення, покращити економічний обмін та посилити безпеку транспортні коридори.

uamedia За матеріалами:

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