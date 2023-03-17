Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни — Finance.ua

Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни Сьогодні 12:25

Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Серед зброї, що передали Збройним Силам України від Польщі, зокрема гаубиці Krab, гвинтівки MSBS Grot, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun або ударні безпілотники Warmate польського виробництва.

«Я пишаюся, що вироблене в Польщі озброєння, яке опинилося в руках української армії, добре виконує свою роль. Це візитівки нашого ОПК і нашої солідарності з воюючою Україною», — прокоментував Блащак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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