Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни — Finance.ua
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Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни

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Польща передала Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро з початку повномасштабної війни.
Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Серед зброї, що передали Збройним Силам України від Польщі, зокрема гаубиці Krab, гвинтівки MSBS Grot, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun або ударні безпілотники Warmate польського виробництва.
«Я пишаюся, що вироблене в Польщі озброєння, яке опинилося в руках української армії, добре виконує свою роль. Це візитівки нашого ОПК і нашої солідарності з воюючою Україною», — прокоментував Блащак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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