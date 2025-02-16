Найрідкісніші професії в Україні: ТОП-7 незвичайних вакансій — Finance.ua
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Найрідкісніші професії в Україні: ТОП-7 незвичайних вакансій

Особисті фінанси
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Найрідкісніші професії в Україні: ТОП-7 незвичайних вакансій
Найрідкісніші професії в Україні: ТОП-7 незвичайних вакансій, Фото: freepik
У 2024 році на ринку праці України найбільш затребуваними були робітничі спеціальності — будівельники, сантехніки, електрики, слюсарі, зварювальники, швачки та інші кваліфіковані фахівці. Водночас існують професії, які трапляються у вакансіях вкрай рідко. Деякі з них є справді незвичайними. Серед них — чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал.
У Державному центрі зайнятості розповіли про найбільш рідкісні вакансії, які були відкриті в Україні торік.

ТОП-7 незвичайних вакансій

1. Апаратник вирощування дріжджів. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів.
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Апаратник розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає й завантажує їх до бродильних чанів. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво.
2. Налаштувач піаніно та роялів. Лише 5 вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік. Серед вимог роботодавців до претендентів — точне налаштування піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону.
Ще в обов’язки такого спеціаліста входить усунення дефектів, реставрація, тому настроювач — ще і «лікар» музичних інструментів.
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3. Халвомісильник. Усього чотири вакансії за минулий рік. Ця професія об’єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру.
Хлвомісильники регулюють процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури.
«І точність тут — запорука якості: якщо хоча б трохи змінити співвідношення інгредієнтів або неправильно вимісити халву, не буде потрібної структури та смаку. Тому це не просто професія, це мистецтво створення ласощів», — зазначається у повідомленні.
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4. Натурник. Кількість вакансій також чотири. По суті, це — «живий об’єкт мистецтва».
До цих спеціалістів роботодавці ставлять дуже багато вимог. Натурник повинен:
  • мати виражену фізично-пластичну будову тіла;
  • мати мімічний вираз обличчя;
  • вміти демонструвати поставлені пози в одязі та оголеному вигляді;
  • бути гнучким і пластичним.
Та ключове — стояти нерухомо по кілька годин, тому ця робота — для дійсно витривалих.
5. Бутафор. Лише три такі вакансії за рік. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях.
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Спеціаліст, який ліпить, виготовляє, складає, фактурує, щоб предмети набували природності.
6. Пастижер. За минулий рік в Україні було лише дві вакансії. Це спеціаліст, який створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії.
Пастижер — це майстер, який візуально може перевтілити будь-яку людину навіть у фантастичну істоту.
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7. Ембріолог. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя.
Нагадаємо, як пишуть фахівці work.ua, у січні 2025 року на ринку праці була чи не найбільша кількість кандидатів від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів.
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників, айтівців і фахівців для Сил оборони):
  • медіабайєр (67 500 грн);
  • водій-міжнародник (55 000 грн);
  • ендодонтист (51 900 грн);
  • рихтувальник;
  • рієлтор;
  • стоматолог;
  • моторист (50 000 грн);
  • бізнес-аналітик;
  • продуктовий менеджер (45 000 грн).
За матеріалами:
Finance.ua
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