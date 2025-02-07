Вакансії Сил оборони: де та яка конкуренція — Finance.ua

Вакансії Сил оборони: де та яка конкуренція Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

Вакансії Сил оборони: де та яка конкуренція

Як пишуть фахівці work.ua , уже 14 місяців поспіль кількість вакансій від Сил оборони тільки зростає. У січні їх було 8 147 (+7% до грудня).

Кількість підрозділів збільшилася до 782 після невеликого падіння в грудні.

Найбільше вакансій від Сил оборони розміщено в категоріях:

«Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».

Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зменшилася на 1%.

У поєднанні зі збільшенням кількості вакансій це призвело до падіння середньої кількості відгуків на вакансію на місяць.

У січні цей показник був найнижчим за весь час роботи розділу work.ua/zsu/. У січні 43% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 57% — чоловіки. Частка жінок зросла.

Довідка Finance.ua:

У перший місяць 2025 року на сайті Work.ua роботодавці розмістили 94 985 вакансій. Це на 7% пропозицій роботи більше, ніж було в грудні. Цікаво, що ця цифра практично не відрізняється від кількості роботи в січні 2022 року — останньому місяці до повномасштабного вторгнення. Тоді на ринку праці було 97 349 вакансій.

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