Найбільш поширені шахрайські «схеми» на популярних курортах — Finance.ua

Найбільш поширені шахрайські «схеми» на популярних курортах Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Найбільш поширені шахрайські «схеми» на популярних курортах

Часто на популярних курортах туристи потрапляють у пастки недобросовісних людей, які мають лише одну мету — отримати якомога більше грошей.

Про найбільш поширені шахрайські «схеми» розповідає Oboz.ua.

Фейкові турфірми

У розпал туристичного сезону на ринку можуть з’являтися фірми-одноденки, суть яких полягає лише в одному — взяти якнайбільше передоплати у «клієнтів» і зникнути.

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Перед тим як скористатися послугами фірми, вивчіть відгуки, введіть у пошуковій системі назву фірми та подивіться на попередній досвід роботи.

Крім того, не варто вірити фірмам, які раптово пропонують підозріло дешеві путівки. Відмовляйтеся від пропозицій, які потрібно оплатити «тільки сьогодні».

Підробні платіжні термінали

У великих туристичних центрах цілі магазини створюються для того, щоб встановити підроблений платіжний термінал.

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Туриста під час оплати товарів карткою просять ввести пін-код. При цьому пристрій запам’ятовує код картки, а дані карти місцеві умільці встигають скопіювати, здійснюючи це через платіжний термінал.

Після цього шахраї створюють копію вашої картки і спокійно знімають із неї гроші в банкоматі.

Останнім часом почастішали випадки шахрайства із безконтактними картами.

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Експерти радять брати з собою у відпустку готівку, а також не розплачуватись карткою у дрібних магазинах.

Таксисти-шахраї

У популярних єгипетських та турецьких курортах деякі таксисти працюють виключно для прикриття, а насправді займаються шахрайством.

У жодному разі не можна віддавати гроші водієві, поки він не довіз вас до місця призначення.

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Будьте обережні, коли таксист попросить вас обміняти йому дрібні купюри на велику. Отримавши купюру, таксист може дати вам не повну суму чи навіть фальшиві гроші.

Прокат автівки

Ще небезпечніше брати на деяких курортах транспорт напрокат. Якщо на орендованому вами транспорті виявлять хоч одну подряпину, то виставлять величезний рахунок.

Тому, перш ніж брати якийсь транспорт в оренду, огляньте його на наявність пошкоджень і бажано зі свідками.

Обмін валют

Найчастіше туристів дурять під час обміну валюти. Цим грішать навіть європейські країни.

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Зовні все виглядає звично: броньоване вікно та табло з курсами. Насправді ж за саму послугу обміну беруть комісійні, а вони можуть становити і 20 євро, і 70 євро.

Тобто гроші обміняють за курсом, а понад це утримають кругленьку суму. Щоб не бути ошуканим, завжди перед тим, як віддати гроші, питайте, скільки отримаєте в обмін.

Псевдолікарі

Багато туристів їдуть на курорт не лише відпочити, а й оздоровитись. Тому шахраї користуються цим та починають надавати фейкові послуги.

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У таких «цілителів» часто бувають спільники серед працівників готелів та ресторанів, які направляють «клієнтів» до «лікарів».

Подібні обмани поширені у всьому світі і можуть відрізнятися один від одного.

Наприклад, деякі шахраї торгують «зубами доісторичних чудовиськ» та іншими «реліквіями» аукціонного масштабу. Більше того, практично на кожному курорті можна зустріти «цілителя» або родича «відомого лікаря», які не проти здерти з туристів грошей.

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