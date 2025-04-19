Рейтинг щасливих країн Європи: на якому місці Україна — Finance.ua
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Рейтинг щасливих країн Європи: на якому місці Україна

Світ
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Рейтинг щасливих країн Європи: на якому місці Україна
Рейтинг щасливих країн Європи: на якому місці Україна
У новому звіті, опублікованому в рамках ініціативи ООН, проаналізовано, наскільки задоволені життям жителі понад 140 країн світу.
Ключовими факторами оцінки стали здоров’я, соціальні зв’язки, рівень довіри до держави та одне одного, свобода вибору й доброзичливість у суспільстві. Про це пише inpoland.net.
На жаль, Україна з результатом 4,7 бала опинилася на останньому місці серед країн Європи. Причини такого низького рівня щастя — очевидні:
  • повномасштабна війна,
  • економічна нестабільність,
  • низький рівень довіри до державних інституцій,
  • психологічна виснаженість суспільства.

Де найнижчі показники

До країн із найгіршими показниками також увійшли Албанія, Болгарія, Північна Македонія, а також росія, Греція, Чорногорія та Кіпр — усі з оцінкою близько 5,9 бала.

Лідери

Як і в попередні роки, Фінляндія зберегла лідерство з 7,7 балами, за нею йдуть Данія та Ісландія.
Всесвітній звіт про щастя нагаду, що щастя вимірюється не лише грошима. Воно формується у відчутті підтримки, стабільності, свободи та довіри — і саме над цими цінностями варто працювати суспільствам, які прагнуть рухатися вперед.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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