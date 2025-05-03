Як самостійно дізнатися про податковий борг: ТОП-4 сервіси — Finance.ua

Як самостійно дізнатися про податковий борг: ТОП-4 сервіси
Громадяни України можуть самостійно перевірити інформацію про податкову заборгованість через низку офіційних сервісів.
У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області розповіли, через які сервіси можна отримати інформацію про податковий борг.
1. Електронний кабінет платника податків
Користувачі Електронного кабінету мають доступ до інформації зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі про свій податковий борг (заборгованість).
А також отримують повідомлення про виникнення податкового боргу у вкладці «Повідомлення» меню «Вхідні документи».
2. Мобільний застосунок «Моя податкова»
Розділ «Мої дані» містить інформацію про стан розрахунків з бюджетом та податковий борг.
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У додатку можна отримати повідомлення про наявність податкового боргу, а також узгоджене податкове зобов’язання.
Також через застосунок можна сплатити податкове зобов’язання за допомогою будь-якої із запропонованих платіжних систем та/або методу оплати.
3. Чат-бот InfoTAX
InfoTAX у месенджері Viber надає можливість:
- отримання повідомлень про наявний податковий борг;
- доступу до стану розрахунків з бюджетом;
- доступу до іншої актуальної податкової інформації.
Меню чат-боту InfoTAX дозволяє обрати потрібну опцію.
4. Інтеграція з Порталом «Дія»
Надає можливість доступу до стану розрахунків з бюджетом, у тому числі до інформації про податковий борг (для ФОП).
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