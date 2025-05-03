Як самостійно дізнатися про податковий борг: ТОП-4 сервіси — Finance.ua

Як самостійно дізнатися про податковий борг: ТОП-4 сервіси Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Як самостійно дізнатися про податковий борг: ТОП-4 сервіси

Громадяни України можуть самостійно перевірити інформацію про податкову заборгованість через низку офіційних сервісів.

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області розповіли , через які сервіси можна отримати інформацію про податковий борг.

1. Електронний кабінет платника податків

Користувачі Електронного кабінету мають доступ до інформації зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі про свій податковий борг (заборгованість).

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А також отримують повідомлення про виникнення податкового боргу у вкладці «Повідомлення» меню «Вхідні документи».

2. Мобільний застосунок «Моя податкова»

Розділ «Мої дані» містить інформацію про стан розрахунків з бюджетом та податковий борг.

У додатку можна отримати повідомлення про наявність податкового боргу, а також узгоджене податкове зобов’язання.

Також через застосунок можна сплатити податкове зобов’язання за допомогою будь-якої із запропонованих платіжних систем та/або методу оплати.

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3. Чат-бот InfoTAX

InfoTAX у месенджері Viber надає можливість:

отримання повідомлень про наявний податковий борг;

доступу до стану розрахунків з бюджетом;

доступу до іншої актуальної податкової інформації.

Меню чат-боту InfoTAX дозволяє обрати потрібну опцію.

4. Інтеграція з Порталом «Дія»

Надає можливість доступу до стану розрахунків з бюджетом, у тому числі до інформації про податковий борг (для ФОП).

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