Туристам назвали чотири порушення в літаку, через які їх можуть покарати — Finance.ua

Туристам назвали чотири порушення в літаку, через які їх можуть покарати Сьогодні 04:53 — Світ

Туристам назвали чотири порушення в літаку, через які їх можуть покарати

Напередодні великодніх свят 2025 в усій Європі традиційно очікується авіаційний бум, оскільки багато людей прагнуть провести їх у колі сім’ї або ж вирушити в невелику відпустку, скориставшись додатковими вихідними.

У зв’язку з цим туристичні експерти видання Daily Express нагадали мандрівникам про чотири важливі правила на борту літака, через порушення яких у них можуть виникнути серйозні проблеми — від великого штрафу до арешту.

1. Не напивайтеся

Для багатьох пасажирів є традицією випивати в аеропорту перед польотом, однак крім того, що це не дуже добре для самопочуття, також це може призвести до серйозних проблем, якщо вони зайдуть занадто далеко.

Зокрема, туристам нагадали, що через п’яного бешкетника на борту може бути змінено маршрут літака, а це, своєю чергою, може обернутися великим штрафом для горе-пасажира — у випадку з Ryanair це 15 тисяч євро.

Тим часом, такі авіакомпанії, як EasyJet і Wizz Air, останнім часом стали частіше виганяти з літаків пасажирів через проблеми, пов’язані з алкоголем.

2. Не паліть на борту літака

Хоча ще років 50 тому абсолютно звичним для пасажирів було затягнутися цигаркою під час польоту, в наші дні паління заборонене на всіх комерційних рейсах, а порушення заборони тягне за собою серйозні наслідки.

Експерти нагадують, що це не тільки несе серйозний ризик виникнення пожежі, а й загрожує пасажирам, спійманим за курінням, багатотисячними штрафами, а в деяких випадках навіть кримінальною справою після приземлення.

3. Не ігноруйте інструкції з безпеки

Недотримання вказівок бортпровідників, наприклад, ігнорування знака «Пристебніть ремені», може призвести до арешту або обмеження руху під час польоту. Зокрема, бортпровідники мають право затримувати пасажирів, які порушують порядок, а пілоти можуть повернутися в аеропорт вильоту або взагалі змінити маршрут польоту, якщо безпека під загрозою.

«Бортпровідники можуть здаватися доброзичливими та привітними, але не варто недооцінювати їхні можливості щодо забезпечення безпеки в польоті», — кажуть експерти.

4. Не паліть вейп у салоні літака

Вейпінг заборонено багатьма великими авіакомпаніями, включно з British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair і Wizz Air, а спійманим на цій справі пасажирам загрожують величезні штрафи, заборона на польоти цією авіакомпанією в майбутньому й навіть заява в поліцію, попереджають експерти.

УНІАН За матеріалами:

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