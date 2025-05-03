Шахраї вигадали спосіб отримання доступу до вашого інтернет-банкінгу: як уникнути шахрайства — Finance.ua

Шахраї вигадали спосіб отримання доступу до вашого інтернет-банкінгу: як уникнути шахрайства Сьогодні 18:06 — Особисті фінанси

Шахраї вигадали спосіб отримання доступу до вашого інтернет-банкінгу: як уникнути шахрайства

Шахраї телефонують та пропонують встановити новий застосунок банку. Мета шахрайської схеми — отримати доступ до інтернет-банкінгу.

Про це повідомили у Кіберполіції.

Як діють зловмисники

Шахраї представляються працівниками банків і повідомляють, що старий банківський застосунок більше не працює і вам потрібно завантажити новий.

Читайте також Телефонують із банку: українців попередили про чергову шахрайську схему

Потім вони надсилають фішингові посилання на завантаження програми буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів.

Таким чином, аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку.

Безліч кредитних карток з різноманітними умовами та можливостями. Все в єдиному каталозі на Finance.ua.

Потім шахраї переконують назвати код із смс-повідомлень чи дзвінків від справжньої служби підтримки банку, у результаті отримують доступ до інтернет-банкінгу і викрадають кошти.

Як уникнути шахрайства

Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці.

Читайте також В 2024 році втрати від криптошахрайства у США перевищили $9 млрд

Фахівці радять припиняти розмову, якщо у вас запитують паролі, коди банків, а також керують під час телефонної розмови вашими діями (просять встановити програму на ваш пристрій).

«Дотримуйтеся правил безпеки, коли завантажуєте застосунок на свій телефон чи інший пристрій. Обирайте лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних магазинів або вебсайтів розробників», — йдеться у повідомленні.

Використовуйте такі офіційні платформи, як:

Microsoft Store для Windows;

Apple App Store для macOS та iOS;

Google Play для Android.

Такі магазини зазвичай дбають про безпеку, але навіть там можуть траплятися випадки шкідливого програмного забезпечення.

Читайте також Кандидати-шахраї: реальні кейси та як від цього вберегтися

Щоб мінімізувати ризики, дотримуйтеся таких порад:

перевіряйте репутацію виробника;

читайте відгуки інших користувачів не лише на сайті магазину, але й на форумах;

оцінюйте кількість завантажень;

уважно розглядайте країну походження програми. Не завантажуйте програмне забезпечення від країн із сумнівною репутацією;

звертайте увагу на дозволи, які вимагає застосунок під час встановлення. Наприклад, для програми для читання книг не потрібен доступ до вашої геолокації, камери чи мікрофона.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.