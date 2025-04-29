Телефонують із банку: українців попередили про чергову шахрайську схему — Finance.ua
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Телефонують із банку: українців попередили про чергову шахрайську схему

Особисті фінанси
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Телефонують із банку: українців попередили про чергову шахрайську схему
Телефонують із банку: українців попередили про чергову шахрайську схему
У «Центрі протидії дезінформації» попередили про нову схему, за допомогою якої шахраї виманюють дані від клієнтів великого українського банку.

Як працює схема

  • Власникам карток «ПриватБанку» з номера 044 364 53 20 телефонують нібито співробітники «служби безпеки «ПриватБанку», які повідомляють, що з картки клієнта «протягом останніх 20 хвилин здійснено кілька невеликих транзакції на територію країни-агресора».
  • Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і «верифікували» дані банківської картки. Для більшої достовірності називають свій «персональний номер», який нібито можна знайти на вебсайті «Привату».
У такий спосіб шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами. Працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки.
Тож у жодному випадку не розголошуйте особисту інформацію та не здійснюйте фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб. Натомість зателефонуйте до контакт-центру банку та повідомте про зловмисників.
Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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