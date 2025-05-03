Які документи потрібно оновити при зміні прізвища після шлюбу: пояснення Мін’юсту — Finance.ua

Які документи потрібно оновити при зміні прізвища після шлюбу: пояснення Мін’юсту Сьогодні 15:09 — Особисті фінанси

Які документи потрібно оновити при зміні прізвища після шлюбу: пояснення Мін’юсту

Жінка чи чоловік самі вирішують, чи змінювати прізвище після укладення шлюбу. Згідно з Сімейним кодексом України, можна залишити своє дошлюбне прізвище, взяти прізвище одного з партнерів, чи обрати подвійне прізвище.

У Міністерстві юстиції України розповідають , які документи варто оновити при зміні прізвища.

Фахівці зазначають, зміна прізвища — це юридичний факт, що вимагає оновлення деяких офіційних документів. Чим раніше ви зміните їх, тим менше клопоту матимете у майбутньому.

Які документи підлягають оновленню при зміні прізвища

1. Паспорт громадянина України. Після того, як ви отримали свідоцтво про шлюб, неуобхідно протягом 30 днів відвідати ЦНАП або підрозділ ДМС за місцем реєстрації.

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Громадянин має подати заяву, попередній паспорт, а також свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Новий паспорт буде готовий протягом 20 робочих днів, однак цю процедуру можна пришвидшити.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН). Для цього потрібно звернутися до податкової інспекції із копією та оригіналом паспорта зі зміненим прізвищем, а також свідоцтвом про шлюб.

У відомстві зазначають, новий ІПН буде готовий через декілька днів.

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3. Паспорт для виїзду за кордон. Цей документ не обов’язково змінювати одразу, проте якщо ви хочете уникнути складнощів під час подорожей, краще це зробити.

4. Водійське посвідчення. Його можна оновити в сервісному центрі МВС.

Попередньо зберіть пакет документів, до якого входять:

новий паспорт;

свідоцтво про шлюб;

старе посвідчення водія.

Також, якщо ви маєте автомобіль, потрібно принести техпаспорт та оновити страховку.

5. Банківські картки та рахунки. Фахівці наголошують, це необхідно зробити обов’язково для коректної ідентифікації особи.

Щоб оновити банківські картки та рахунки, надайте новий паспорт, свідоцтво про шлюб, а також старі картки.

6. Медичні картки та документи в закладах охорони здоров’я. Це забезпечить правильну ідентифікацію пацієнта.\

7. Реєстраційні документи підприємця для юридичної відповідності, заповіт, робочі посвідчення, довідка ВПО, інші документи, що носять характер особистого розпорядження.

У Мін’юсті радять актуалізувати дані в діючих реєстрах, як-от в ЄДР та ДРРП, щодо записів про право власності та корпоративні права тощо.

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За зміну більшості документів сплачується адміністративний збір. Проте оновлення інформації в банках і медичних закладах є безкоштовним.

Які документи можна не змінювати після зміни прізвища:

дипломи, атестати, сертифікати про освіту;

свідоцтво про народження;

трудова книжка (із записом про зміну прізвища в палітурці);

правовстановлюючі документи на майно;

чинні договори (купівлі-продажу, оренди тощо).

У той же час, у випадку виникнення правовідносин, громадянину потрібно буде надати документ, який підтверджує зміну прізвища — зазвичай це свідоцтво про шлюб.

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