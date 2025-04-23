Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії — Finance.ua

Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії Сьогодні 09:24 — Казна та Політика

Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії

Міністерство цифрової трансформації розпочинає бета-тестування нової цифрової послуги — заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) у застосунку «Дія».

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Якщо документ втрачено, пошкоджено або потрібно змінити номерний знак чи інші дані, тепер це можна буде зробити онлайн — без черг, візитів до сервісних центрів і паперової тяганини.

Нову функцію можна буде протестувати вже найближчим часом. Для цього потрібно податися на бета-тест за посиланням на порталі «Дія»: diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta

Команда «Дії» збирає охочих користувачів, аби першими випробувати сервіс та залишити відгук розробникам.

Щоб взяти участь у тестуванні, необхідно:

бути старше 18 років;

мати верифікований РНОКПП і біометричний документ у застосунку «Дія»;

бути власником авто, свідоцтво про реєстрацію якого вже доступне в «Дії».

Послугу реалізують спільно Мінцифри, Міністерство внутрішніх справ, Головний сервісний центр МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта». Після завершення тестування вона стане доступною для всіх українських автовласників.

У міністерстві зазначають, що цифровізація має спростити процеси — щоб заміна техпаспорта займала кілька кліків замість годин очікування.

Нагадаємо, у «Дії» з’явилась нова опція «єВідновлення» — можливість подати заявку на компенсацію для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці.

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