Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії — Finance.ua
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Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії

Казна та Політика
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Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії
Мінцифри розпочинає бета-тестування заміни техпаспорта в Дії
Міністерство цифрової трансформації розпочинає бета-тестування нової цифрової послуги — заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) у застосунку «Дія».
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Якщо документ втрачено, пошкоджено або потрібно змінити номерний знак чи інші дані, тепер це можна буде зробити онлайн — без черг, візитів до сервісних центрів і паперової тяганини.
Нову функцію можна буде протестувати вже найближчим часом. Для цього потрібно податися на бета-тест за посиланням на порталі «Дія»: diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta.
Команда «Дії» збирає охочих користувачів, аби першими випробувати сервіс та залишити відгук розробникам.
Щоб взяти участь у тестуванні, необхідно:
  • бути старше 18 років;
  • мати верифікований РНОКПП і біометричний документ у застосунку «Дія»;
  • бути власником авто, свідоцтво про реєстрацію якого вже доступне в «Дії».
Послугу реалізують спільно Мінцифри, Міністерство внутрішніх справ, Головний сервісний центр МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта». Після завершення тестування вона стане доступною для всіх українських автовласників.
У міністерстві зазначають, що цифровізація має спростити процеси — щоб заміна техпаспорта займала кілька кліків замість годин очікування.
Нагадаємо, у «Дії» з’явилась нова опція «єВідновлення» — можливість подати заявку на компенсацію для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці.
За матеріалами:
Діло
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