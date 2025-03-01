Міста з найвищою вартістю життя: рейтинг 2025 року — Finance.ua

Міста з найвищою вартістю життя: рейтинг 2025 року Сьогодні 16:04 — Світ

Міста з найвищою вартістю життя: рейтинг 2025 року, Фото: freepik

Лідерами серед міст з найвищою вартістю життя є Нью-Йорк та Сан-Франциско, де щомісячні витрати на одну людину складають $5600 і $4700 відповідно.

Про це свідчить рейтинг сервісу Numbeo.

При складанні рейтингу враховували середню вартість транспорту, споживчих товарів, орендної плати, комунальних платежів і цін у ресторанах.

Слідом за Нью-Йорком і Сан-Франциско в ТОПі знаходяться два міста зі Швейцарії — Женева і Цюріх.

У топі, крім уже названих міст, знаходяться:

Чикаго — $3612,64;

Сідней — $3275,81;

Лісабон — $2263,63;

Токіо — $2074,88;

Сеул — $1896,17;

Шанхай — $1541,25.

В Азії ж список дорогих міст очолює Сінгапур. Щоб жити в цьому місті-державі, необхідно «викласти» близько 4 тисяч доларів за одну людину.

Читайте також ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки

Ця сума збігається з витратами на життя в Лондоні, Великій Британії.

У Східній Європі найдорожчими містами виявилися Прага, Братислава і Варшава.

Київ на 71,0% дешевший за Нью-Йорк, не враховуючи даних про орендну плату.

Нагадаємо, Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.

Читайте також Які міста та країни обирають бізнесмени для життя

У рейтинг найнебезпечніших міст Європи потрапила Одеса — вона зайняла 17-те місце. Ще одне українське місто Дніпро опинилось на 20-му місці.

Варто додати, що також до рейтингу увійшли ще три українські міста, однак вони займають нижчі позиції. Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів.

Також Львів посів 27-ме місце в рейтингу найзручніших для пішоходів міст у світі. У середньому жителям треба витратити 10,2 хвилини, щоб дістатися до об’єкта ключової інфраструктури.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.