Міста з найвищою вартістю життя: рейтинг 2025 року — Finance.ua

Міста з найвищою вартістю життя: рейтинг 2025 року
Лідерами серед міст з найвищою вартістю життя є Нью-Йорк та Сан-Франциско, де щомісячні витрати на одну людину складають $5600 і $4700 відповідно.
Про це свідчить рейтинг сервісу Numbeo.
При складанні рейтингу враховували середню вартість транспорту, споживчих товарів, орендної плати, комунальних платежів і цін у ресторанах.
Слідом за Нью-Йорком і Сан-Франциско в ТОПі знаходяться два міста зі Швейцарії — Женева і Цюріх.
У топі, крім уже названих міст, знаходяться:
- Чикаго — $3612,64;
- Сідней — $3275,81;
- Лісабон — $2263,63;
- Токіо — $2074,88;
- Сеул — $1896,17;
- Шанхай — $1541,25.
В Азії ж список дорогих міст очолює Сінгапур. Щоб жити в цьому місті-державі, необхідно «викласти» близько 4 тисяч доларів за одну людину.
Ця сума збігається з витратами на життя в Лондоні, Великій Британії.
У Східній Європі найдорожчими містами виявилися Прага, Братислава і Варшава.
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Київ на 71,0% дешевший за Нью-Йорк, не враховуючи даних про орендну плату.
Нагадаємо, Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.
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У рейтинг найнебезпечніших міст Європи потрапила Одеса — вона зайняла 17-те місце. Ще одне українське місто Дніпро опинилось на 20-му місці.
Варто додати, що також до рейтингу увійшли ще три українські міста, однак вони займають нижчі позиції. Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів.
Також Львів посів 27-ме місце в рейтингу найзручніших для пішоходів міст у світі. У середньому жителям треба витратити 10,2 хвилини, щоб дістатися до об’єкта ключової інфраструктури.
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