Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі — Finance.ua

Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі
Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів «15-хвилинних міст».
Про це пише The Economist із посиланням на дослідження журналу Nature Cities.
Що таке «15-хвилинні міста»
«15-хвилинними містами» називають ті, у яких мешканці можуть дістатися до місць важливої інфраструктури (школи, лікарні, ресторани, магазини, аптеки) усього за 10−15 хвилин пішки.
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На онлайн-мапі дослідники розрахували пішохідну доступність понад 10 тисяч міст по всьому світу й визначили середній показник для всього міста.
На якому місці Львів
На основі середніх показників склали рейтинг. Львів посів 27-ме місце в рейтингу. У середньому жителям треба витратити 10,2 хвилини, щоб дістатися до об’єкта ключової інфраструктури.
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Перше місце в рейтингу посів італійський Мілан: до ключових об’єктів переважно можна дістатися за 6,4 хвилини.
У ТОП-10 міст також потрапили:
- Копенгаген;
- Турін;
- Дублін;
- Ліон;
- Мюнхен;
- Париж;
- Марсель;
- Генуя;
- Единбург.
Повний рейтинг можна подивитися тут.
Треба переплановувати міста
За словами дослідників, завдяки невеликим міським перестановкам можна скоротити середній час пішохідної прогулянки й збільшити кількість людей, які житимуть у районах із «15-хвилинною» доступністю.
Однак алгоритм не враховує економічні чинники, тому це лиш уявлення, як міське планування може поліпшити пішохідну доступність.
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