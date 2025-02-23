Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі — Finance.ua
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Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі

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Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів «15-хвилинних міст».
Про це пише The Economist із посиланням на дослідження журналу Nature Cities.

Що таке «15-хвилинні міста»

«15-хвилинними містами» називають ті, у яких мешканці можуть дістатися до місць важливої інфраструктури (школи, лікарні, ресторани, магазини, аптеки) усього за 10−15 хвилин пішки.
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На онлайн-мапі дослідники розрахували пішохідну доступність понад 10 тисяч міст по всьому світу й визначили середній показник для всього міста.

На якому місці Львів

На основі середніх показників склали рейтинг. Львів посів 27-ме місце в рейтингу. У середньому жителям треба витратити 10,2 хвилини, щоб дістатися до об’єкта ключової інфраструктури.

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Перше місце в рейтингу посів італійський Мілан: до ключових об’єктів переважно можна дістатися за 6,4 хвилини.
У ТОП-10 міст також потрапили:
  • Копенгаген;
  • Турін;
  • Дублін;
  • Ліон;
  • Мюнхен;
  • Париж;
  • Марсель;
  • Генуя;
  • Единбург.
Повний рейтинг можна подивитися тут.

Треба переплановувати міста

За словами дослідників, завдяки невеликим міським перестановкам можна скоротити середній час пішохідної прогулянки й збільшити кількість людей, які житимуть у районах із «15-хвилинною» доступністю.
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Однак алгоритм не враховує економічні чинники, тому це лиш уявлення, як міське планування може поліпшити пішохідну доступність.
За матеріалами:
The Village Україна
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