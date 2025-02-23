Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі — Finance.ua

Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі Сьогодні 20:18

Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів «15-хвилинних міст».

Про це пише The Economist із посиланням на дослідження журналу Nature Cities.

Що таке «15-хвилинні міста»

«15-хвилинними містами» називають ті, у яких мешканці можуть дістатися до місць важливої інфраструктури (школи, лікарні, ресторани, магазини, аптеки) усього за 10−15 хвилин пішки.

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На онлайн-мапі дослідники розрахували пішохідну доступність понад 10 тисяч міст по всьому світу й визначили середній показник для всього міста.

На якому місці Львів

На основі середніх показників склали рейтинг. Львів посів 27-ме місце в рейтингу. У середньому жителям треба витратити 10,2 хвилини, щоб дістатися до об’єкта ключової інфраструктури.

Перше місце в рейтингу посів італійський Мілан: до ключових об’єктів переважно можна дістатися за 6,4 хвилини.

У ТОП-10 міст також потрапили:

Копенгаген;

Турін;

Дублін;

Ліон;

Мюнхен;

Париж;

Марсель;

Генуя;

Единбург.



Повний рейтинг можна подивитися тут

Треба переплановувати міста

За словами дослідників, завдяки невеликим міським перестановкам можна скоротити середній час пішохідної прогулянки й збільшити кількість людей, які житимуть у районах із «15-хвилинною» доступністю.

Однак алгоритм не враховує економічні чинники, тому це лиш уявлення, як міське планування може поліпшити пішохідну доступність.

The Village Україна За матеріалами:

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