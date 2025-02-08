Два українських міста потрапили до двадцятки найнебезпечніших у Європі — Finance.ua

Два українських міста потрапили до двадцятки найнебезпечніших у Європі Сьогодні 15:05

Два українських міста потрапили до двадцятки найнебезпечніших у Європі, Фото: freepik

Два українських міста потрапили до списку 20 найнебезпечніших міст Європи. Загалом в рейтингу п’ять українських міст.

Про це свідчить індекс злочинності по містах, опублікуваний міжнародним проєктом Numbeo.

Які українські міста потрапили до ТОП-20

Зокрема, в рейтинг потрапила Одеса — вона зайняла 17-те місце. Ще одне українське місто Дніпро опинилось на 20-му місці.

Загалом до п’ятірки найнебезпечніших міст входить британське місто Бредфорд, французький Марсель, Ковентрі й Бірмінгем (Велика Британія), а п’ятірку закриває італійське місто Неаполь.

На останньому місці рейтингу Гаага (Нідерланди) — воно займає 149-те місце.

Топ-20 найнебезпечніших міст Європи

Бредфорд, Велика Британія. Марсель, Франція. Ковентрі, Велика Британія. Бірмінгем, Велика Британія. Неаполь, Італія. Льєж, Бельгія. Монпельє, Франція. Гренобль, Франція. Нант, Франція. Париж, Франція. Ліон, Франція. Ніцца, Франція. Мальме, Швеція. Манчестер, Сполучене Королівство. Афіни, Греція. Лондон, Велика Британія. Одеса, Україна. Брюссель, Бельгія. Амадора, Португалія. Дніпро, Україна.

Варто додати, що також до рейтингу увійшли ще три українських міста, однак вони займають нижчі позиції.

Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів.

Зазначимо, що міжнародний проєкт Numbeo щорічно складає рейтинг якості життя серед країн.

Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров’я, час у дорозі на роботу.

Нагадаємо, Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.

За даними сайту Numbeo, середня зарплата в Києві становить 23 300 гривень після оподаткування. А витрати на одну людину складають 21 тисячу гривень без оренди.

Оренда однокімнатної квартири коштуватиме ще від 14 тисяч.

Фокус За матеріалами:

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