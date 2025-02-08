Два українських міста потрапили до двадцятки найнебезпечніших у Європі — Finance.ua

Два українських міста потрапили до двадцятки найнебезпечніших у Європі
Два українських міста потрапили до списку 20 найнебезпечніших міст Європи. Загалом в рейтингу п’ять українських міст.
Про це свідчить індекс злочинності по містах, опублікуваний міжнародним проєктом Numbeo.
Які українські міста потрапили до ТОП-20
Зокрема, в рейтинг потрапила Одеса — вона зайняла 17-те місце. Ще одне українське місто Дніпро опинилось на 20-му місці.
Загалом до п’ятірки найнебезпечніших міст входить британське місто Бредфорд, французький Марсель, Ковентрі й Бірмінгем (Велика Британія), а п’ятірку закриває італійське місто Неаполь.
На останньому місці рейтингу Гаага (Нідерланди) — воно займає 149-те місце.
Топ-20 найнебезпечніших міст Європи
- Бредфорд, Велика Британія.
- Марсель, Франція.
- Ковентрі, Велика Британія.
- Бірмінгем, Велика Британія.
- Неаполь, Італія.
- Льєж, Бельгія.
- Монпельє, Франція.
- Гренобль, Франція.
- Нант, Франція.
- Париж, Франція.
- Ліон, Франція.
- Ніцца, Франція.
- Мальме, Швеція.
- Манчестер, Сполучене Королівство.
- Афіни, Греція.
- Лондон, Велика Британія.
- Одеса, Україна.
- Брюссель, Бельгія.
- Амадора, Португалія.
- Дніпро, Україна.
Варто додати, що також до рейтингу увійшли ще три українських міста, однак вони займають нижчі позиції.
Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів.
Зазначимо, що міжнародний проєкт Numbeo щорічно складає рейтинг якості життя серед країн.
Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров’я, час у дорозі на роботу.
Нагадаємо, Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.
За даними сайту Numbeo, середня зарплата в Києві становить 23 300 гривень після оподаткування. А витрати на одну людину складають 21 тисячу гривень без оренди.
Оренда однокімнатної квартири коштуватиме ще від 14 тисяч.
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