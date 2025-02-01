Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи — Finance.ua
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Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи

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Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи
Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи
Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.
Про це свідчить рейтинг сайту Numbeo.

Скільки доведеться витратити на життя у столиці

За даними сайту, середня зарплата в Києві становить 23 300 гривень після оподаткування.
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А витрати на одну людину складають 21 тисячу гривень без оренди.
Оренда однокімнатної квартири коштуватиме ще від 14 тисяч.

Порівняння з іншими містами

У Барселоні життя коштує 821 євро плюс оренда від 981 євро, а зарплата складає 1 890 євро. На відміну від Києва, середня зарплата може покрити середні витрати.
Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи
У Варшаві витрачають у середньому 3,2 тисячі злотих і ще від 3,3 тисячі злотих на оренду при зарплаті 7,4 тисячі. Така зарплата також покриває витрати.
У Кишиневі життя без оренди коштує 11 тисяч леїв, що практично дорівнює середній зарплаті в 11 тисяч леїв (25 тисяч гривень) — за квартиру потрібно знайти ще хоча б 7,5 тисяч (17 тисяч гривень).
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Примітно, що вартість оренди у столиці Молдови майже така сама, як у Бухаресті, однак зарплати вдвічі нижчі.

Оренда житла

За вартістю оренди житла Київ посідає 106-те місце. Дешевше орендувати у таких містах, як Салоніки, Рига, Лодзь, румунський Брашов, болгарська Варна та македонське Скоп’є. Натомість у Києві чи не найдешевші продукти та ресторани.

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Numbeo також враховує купівельну спроможність — тут Київ опускається на 136-те місце.
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Нижче розмістилися лише Кишинев, Тирана та інші українські міста: Одеса, Харків і Дніпро.
Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи
У десятку найдорожчих входять міста Швейцарії, Ісландії, Великої Британії та Норвегії:
  • Цюрих,
  • Лозанна,
  • Женева,
  • Базель,
  • Берн,
  • Рейк’явік,
  • Лондон,
  • Трондгейм,
  • Осло,
  • Берген
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.
Найвищими темпами зростали зарплати:
  • «Інформація та телекомунікації» — на 37,7%;
  • «Будівництво» — на 35,8%;
  • «Надання інших видів послуг» — на 30,7%.
Найбільшу середню зарплату в Україні нині отримують керуючі нерухомістю — 75 тис. гривень.
За матеріалами:
Хмарочос
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