Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи — Finance.ua

Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи Сьогодні 10:16

Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи

Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.

Про це свідчить рейтинг сайту Numbeo.

Скільки доведеться витратити на життя у столиці

За даними сайту, середня зарплата в Києві становить 23 300 гривень після оподаткування.

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А витрати на одну людину складають 21 тисячу гривень без оренди.

Оренда однокімнатної квартири коштуватиме ще від 14 тисяч.

Порівняння з іншими містами

У Барселоні життя коштує 821 євро плюс оренда від 981 євро, а зарплата складає 1 890 євро. На відміну від Києва, середня зарплата може покрити середні витрати.

У Варшаві витрачають у середньому 3,2 тисячі злотих і ще від 3,3 тисячі злотих на оренду при зарплаті 7,4 тисячі. Така зарплата також покриває витрати.

У Кишиневі життя без оренди коштує 11 тисяч леїв, що практично дорівнює середній зарплаті в 11 тисяч леїв (25 тисяч гривень) — за квартиру потрібно знайти ще хоча б 7,5 тисяч (17 тисяч гривень).

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Примітно, що вартість оренди у столиці Молдови майже така сама, як у Бухаресті, однак зарплати вдвічі нижчі.

Оренда житла

За вартістю оренди житла Київ посідає 106-те місце. Дешевше орендувати у таких містах, як Салоніки, Рига, Лодзь, румунський Брашов, болгарська Варна та македонське Скоп’є. Натомість у Києві чи не найдешевші продукти та ресторани.

Numbeo також враховує купівельну спроможність — тут Київ опускається на 136-те місце.

Нижче розмістилися лише Кишинев, Тирана та інші українські міста: Одеса, Харків і Дніпро.

У десятку найдорожчих входять міста Швейцарії, Ісландії, Великої Британії та Норвегії:

Цюрих,

Лозанна,

Женева,

Базель,

Берн,

Рейк’явік,

Лондон,

Трондгейм,

Осло,

Берген

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.

Найвищими темпами зростали зарплати:

«Інформація та телекомунікації» — на 37,7%;

«Будівництво» — на 35,8%;

«Надання інших видів послуг» — на 30,7%.

Найбільшу середню зарплату в Україні нині отримують керуючі нерухомістю — 75 тис. гривень.

Хмарочос За матеріалами:

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