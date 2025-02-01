Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи — Finance.ua

Київ увійшов до списку найдешевших міст Європи
Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та росії.
Про це свідчить рейтинг сайту Numbeo.
Скільки доведеться витратити на життя у столиці
За даними сайту, середня зарплата в Києві становить 23 300 гривень після оподаткування.
А витрати на одну людину складають 21 тисячу гривень без оренди.
Оренда однокімнатної квартири коштуватиме ще від 14 тисяч.
Порівняння з іншими містами
У Барселоні життя коштує 821 євро плюс оренда від 981 євро, а зарплата складає 1 890 євро. На відміну від Києва, середня зарплата може покрити середні витрати.
У Варшаві витрачають у середньому 3,2 тисячі злотих і ще від 3,3 тисячі злотих на оренду при зарплаті 7,4 тисячі. Така зарплата також покриває витрати.
У Кишиневі життя без оренди коштує 11 тисяч леїв, що практично дорівнює середній зарплаті в 11 тисяч леїв (25 тисяч гривень) — за квартиру потрібно знайти ще хоча б 7,5 тисяч (17 тисяч гривень).
Примітно, що вартість оренди у столиці Молдови майже така сама, як у Бухаресті, однак зарплати вдвічі нижчі.
Оренда житла
За вартістю оренди житла Київ посідає 106-те місце. Дешевше орендувати у таких містах, як Салоніки, Рига, Лодзь, румунський Брашов, болгарська Варна та македонське Скоп’є. Натомість у Києві чи не найдешевші продукти та ресторани.
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Numbeo також враховує купівельну спроможність — тут Київ опускається на 136-те місце.
Нижче розмістилися лише Кишинев, Тирана та інші українські міста: Одеса, Харків і Дніпро.
У десятку найдорожчих входять міста Швейцарії, Ісландії, Великої Британії та Норвегії:
- Цюрих,
- Лозанна,
- Женева,
- Базель,
- Берн,
- Рейк’явік,
- Лондон,
- Трондгейм,
- Осло,
- Берген
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.
Найвищими темпами зростали зарплати:
- «Інформація та телекомунікації» — на 37,7%;
- «Будівництво» — на 35,8%;
- «Надання інших видів послуг» — на 30,7%.
Найбільшу середню зарплату в Україні нині отримують керуючі нерухомістю — 75 тис. гривень.
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