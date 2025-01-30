ТОП-4 міста Європи з середньовічною архітектурою та без натовпів (фото) — Finance.ua
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ТОП-4 міста Європи з середньовічною архітектурою та без натовпів (фото)

Світ
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Експерти назвали 4 туристичні напрямки з середньовічними перлинами, які виглядають особливо красиво навесні. Про це йдеться в статті traveloffpath.

Гданськ, Польща

ТОП-4 міста Європи з середньовічною архітектурою та без натовпів (фото)
Гданськ, розташований у Польщі на узбережжі Балтійського моря, — це портове місто, яке найвідоміше своїми фасадами в стилі північного маньєризму, прикрашеними вишуканими мотивами, монументальним собором із червоної цегли та багатою історією.
Весна — ідеальний час для прогулянки на човні Мотлавою (річкою, що протікає у Гданську), аж до Вестерплатте, де офіційно почалася Друга світова війна, лише з $27,42 на особу.

Руан, Франція

ТОП-4 міста Європи з середньовічною архітектурою та без натовпів (фото)
Лише за годину їзди на північ від Парижа знаходиться Руан. Дістатися сюди легко завдяки великій кількості поїздів впродовж дня. Там фахверкові будівлі будь-яких кольорів та високий готичний собор, який не поступається всесвітньо відомомук міланському Дуомо.

Брно, Чехія

ТОП-4 міста Європи з середньовічною архітектурою та без натовпів (фото)
Якщо говорити про Прагу, яка є переповненим туристами містом, то слід дослідити Брно. Це друге за величиною місто в Чеській Республіці, воно має величний історичний центр, наповнений пам’ятками середньовіччя та епохи Відродження.
Розташований під містом Оссуарій Святого Якова є відповіддю Брно паризьким катакомбам, у якому зберігаються ретельно впорядковані останки понад 50 тис. людей у місці, ​​схожому на лабіринт.

Вільнюс, Литва

ТОП-4 міста Європи з середньовічною архітектурою та без натовпів (фото)
Столиця невеликої балтійської країни Литви, Вільнюс — це спокійне місто середнього розміру, яке виглядає майже так, ніби його вирізали з дитячої книжки: між червоним фортом на пагорбі, брукованими вулицями та безліччю церков у стилі бароко.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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