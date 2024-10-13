Креативна індустрія в умовах змін: чого очікують фахівці від роботодавців — Finance.ua
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Креативна індустрія в умовах змін: чого очікують фахівці від роботодавців

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Креативна індустрія в умовах змін: чого очікують фахівці від роботодавців
Креативна індустрія в умовах змін: чого очікують фахівці від роботодавців
Сфера креативу завжди була динамічною та непередбачуваною, а повномасштабне вторгнення додало нових викликів. Працівники креативної індустрії стикаються зі зміною попиту на послуги, кризою на ринку праці та зростаючою конкуренцією з боку іноземних ринків.
Про це свідчить дослідження агенції комунікацій «ВАРТО» у співпраці з Gradus Research, Всеукраїнсько рекламною коаліцією та Happy Monday.
Як зазначає Наталія Холод, СЕО агенції «ВАРТО», існує розрив між очікуваннями роботодавців та кандидатів.
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«Наразі багато розмов, щодо кадрового голоду в галузі, однак на практиці бачимо, що питання глибше ніж кількісна нестача людей, також є питання в якості та настроях спеціалістів. Ми бачимо що є розрив між очікуванням роботодавців та кандидатів», — сказала вона.
Мета дослідження — зрозуміти очікування спеціалістів від компаній, у яких вони працюють.

Гібридна робота — нова філософія

Дослідження показало, що 61% чоловіків і 56% жінок віддають перевагу гібридному формату роботи.
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Офіс стає місцем для колаборацій і обговорень, тоді як віддалена робота — для зосередження та виконання складних завдань.
Це стає стилем роботи, який дозволяє тримати ритм, змінювати фокус та знаходити нові ідеї на межі різних середовищ.

Кар’єрний зсув: більше драйву, менше шаблонів

68% опитаних готові змінювати роботу не заради статусу, а заради нових проєктів, де їхні ідеї будуть почуті.
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Фраза «реалізувати власні ідеї» — це про сміливі проєкти, які надихають та дають відчуття справжнього впливу на результат.
І ще, майже половина респондентів (48%) хочуть команду, де буде простір для самореалізації.

Вибір на основі цінностей: коли шукаєш не просто роботу, а свою компанію

65% респондентів зазначили, що вибирають компанії, чиї цінності збігаються з їхніми власними.

Кредит до зарплати 👛

Для них важливо, аби бізнес підтримував соціальні проєкти, мав розвинену внутрішню культуру та реагував екологічно на події навколо.
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Креативники шукають не просто круті бренди, а щирих однодумців.

Цінності vs проєкти: що важливіше

63% учасників дослідження віддають перевагу компаніям з близькими цінностями, а не лише цікавими проєктами.
Навіть круті проєкти (59%) не мають такого значення, якщо компанія не резонує зі світосприйняттям своїх працівників.
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Чітка позиція бренду як роботодавця, культура відкритості та спільні переконання — ось справжній магніт для креативників.

Фрилансери та inhouse: хто насправді обирає зміни

69% фрилансерів постійно шукають нові можливості та проєкти, тоді як лише 31% штатних працівників прагнуть змін.
Фрилансери орієнтовані на свободу та різноманітність завдань, тоді як inhouse-фахівці більше цінують стабільність.
Результати дослідження вказують на трансформацію креативної індустрії в Україні, де гнучкість, свобода самовираження та спільні цінності стають визначальними факторами для фахівців при виборі роботодавця.

Довідка Finance.ua:

  • Нідерланди очолили рейтинг країн з найкращим балансом між часом роботи та сном;
  • навіть досвідчених співробітників можуть звільнити через непередбачувані обставини. Проте часто причини повʼязані з поведінкою працівника або ставленням до роботи. ТОП-7 причин, через які можуть звільнити з роботи.
За матеріалами:
Finance.ua
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