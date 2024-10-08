Українські стартапи забезпечують краще співвідношення ціни та якості, ніж у США — дослідження Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Українські стартапи забезпечують краще співвідношення ціни та якості, ніж у США — дослідження

У звіті, який підготувала компанія Civitta в партнерстві з u. ventures відзначається, що попри труднощі, українська стартап-екосистема демонструє стабільне та стрімке зростання протягом останніх 10 років. З 2013 по 2023 рік внесок ІТ у ВВП зріс у 5,7 разів.

В дослідженні згадуються українські стартапи, що досягли статусу єдинорога, такі як Grammarly, GitLab, Creatio тощо. Щонайменше 10 стартапів наближаються до цього статусу.

Відзначається, що попри негативний вплив війни, українська технологічна галузь швидко адаптується до нових умов і бачить можливості для розвитку та створення нових робочих місць. Зокрема, Україна стала провідним світовим хабом для розробки рішень у сфері DefTech.

«Загалом український ІТ-сектор продовжує відігравати вирішальну роль у розвитку економіки країни та посідає друге місце в рейтингу привабливості для ІТ-аутсорсингу в Центральній та Східній Європі та 7 місце у світі за рівнем ІТ-конкурентоспроможності. Крім того, українська екосистема входить до топ-50 у світі та демонструє позитивну динаміку вже другий рік поспіль», — пишуть автори дослідження.

Дані й інфографіка Civitta

У звіті стверджується, що українські стартапи забезпечують краще співвідношення ціни та якості, ніж у США, де оцінка українських стартапів у середньому в шість разів нижча. Українські стартапи генерують у п’ять разів більше доходу на кожен вкладений долар порівняно з американськими, попри те, що американські стартапи отримують набагато вищі оцінки.

Разом з тим, в Україні існують прогалини у правовому захисті інвесторів та прав інтелектуальної власності, а також бракує фінансування для стартапів. «Низький рівень інвестицій в R&D стримує розвиток української стартап-екосистеми та підриває технологічну конкурентоспроможність стартапів. На ранніх стадіях розвитку вони здебільшого фінансуються коштом венчурних фондів та грантових програм», — вважають аналітики Civitta.

Вони також говорять, що засновникам стартапів часто бракує знань у сфері бізнес-освіти, що призводить до прогалин в управлінні, продажах та маркетингу.

Дані й інфографіка Civitta

«Україна втрачає найкращі таланти. Водночас вона є недостатньо привабливою для фахівців з інших країн. Зокрема, у рейтингу Fragile State Index 2024 Україна посідає 7 місце у світі за показниками „Human flight“ та „Brain drain“», — відзначається в дослідженні.

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В ньому стверджується, що стартап-екосистема України наразі переходить від фази пізньої активації до фази глобалізації. Щоб досягти найвищого рівня, Україна повинна мати понад 1000 досвідчених та професійних стартапів, які будуть генерувати дохід понад $100 млн.

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