Кадровий голод: як український бізнес вирішує проблему браку робочої сили — Finance.ua

Кадровий голод: як український бізнес вирішує проблему браку робочої сили Сьогодні 14:09

Кадровий голод: як український бізнес вирішує проблему браку робочої сили, Фото: freepik

Війна призвела до гострого дефіциту працівників на українських підприємствах, що змушує компанії залучати жінок на традиційно чоловічі посади, а також наймати пенсіонерів, студентів і підлітків.

Про це пише Reuters.

Це дозволяє підприємствам забезпечувати безперервність виробництва та сприяє стабілізації економіки в умовах кризи.

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За даними опитування Міністерства економіки серед понад 3000 компаній, майже 60% підприємств визначили пошук кваліфікованих працівників як головну проблему.

Як українські підприємства долають кадровий голод

Компанії пристосовуються до нових умов, змінюючи підходи до підбору персоналу та розширюючи кадрову політику.

Вони активно працевлаштовують жінок на позиції, які традиційно займали чоловіки, а також залучають працівників старшого віку, студентів і навіть підлітків.

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Це стосується як промислових підприємств, так і інших секторів економіки, що є важливим для забезпечення безперервного виробництва та відновлення економіки.

Велика кількість українських компаній, зокрема промислові гіганти, стикаються з дефіцитом працівників.

Компанії, такі як «Метінвест», адаптують свою кадрову політику до нових реалій, автоматизуючи виробничі процеси, збільшуючи обов’язки наявних працівників і здійснюючи їх ротацію.

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Одним із ключових кроків стало залучення до роботи представників старшого покоління та молоді, яка тільки починає кар’єру.

Наприклад, мобільний оператор Vodafone реформував свою молодіжну програму, надавши близько 50 підліткам у 12 українських містах можливість отримати перший робочий досвід.

Жінки на чоловічих професіях

Яскравим прикладом змін на ринку праці є активне залучення жінок до традиційно чоловічих професій.

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У «Сільпо» жінки займають посади вантажників, м’ясників, охоронців та водіїв вантажівок, що допомагає подолати дефіцит робочої сили.

У «Метінвесті» жінки складають 30−35% персоналу, включно з підземними роботами. Ці зміни підкреслюють важливу роль жінок у забезпеченні стабільної роботи бізнесу та економіки під час війни.

Також компанії активно співпрацюють із професійними коледжами, залучаючи молодих спеціалістів. Це не лише допомагає закрити наявні вакансії, але й сприяє формуванню нового покоління професіоналів, готових працювати у складних умовах.

Довідка Finance.ua:

за рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році);

у 2025 році середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581);



середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.



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