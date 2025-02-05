Іспанія скорочує робочий тиждень — Finance.ua

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Іспанія скорочує робочий тиждень

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Іспанія скорочує робочий тиждень
Іспанія скорочує робочий тиждень
Уряд Іспанії у вівторок, 4 лютого, схвалив скорочення робочого тижня із 40 до 37,5 годин без змін заробітної плати.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідний виконавчий декрет підписала міністерка праці та віцепрем’єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас. Вона очолює ліворадикальну партію Sumar.
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«Ця пропозиція полягає в тому, щоб жити краще, працювати менше і бути набагато продуктивнішими та ефективнішими в економічному плані», — прокоментувала вона урядове рішення.
Reuters зазначає, що пропозицію про зменшення робочого тижня має ще схвалити парламент. Каталонська сепаратистська партія Junts заявила, що не підтримує цю пропозицію.
Тим часом головне лобі роботодавців Іспанії CEOE стверджує, що пропозиція уряду підвищить витрати іспанських компаній і зробить їх менш конкурентоспроможними. Роботодавці наполягають, що зміни мають відбуватися через колективні угоди, а не законодавчо.
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Водночас Центральний банк Іспанії попереджав, що підвищення вартості робочої сили може посилити інфляцію та стримати створення робочих місць.
Міністр економіки Карлос Куерпо також пропонував відтермінувати реформу на рік, щоб дати малому бізнесу більше часу на адаптацію.
Як зазначило видання France24, правила узгодили після понад року політичних суперечок. Навантаження зменшиться для майже 12 мільйонів робітників галузей роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, сільського господарства тощо. Працівники державного сектора та більшості великих компаній вже зайняті 37,5 години на тиждень.
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Нагадаємо, з 9 січня 2025 року іспанські банки більше не можуть стягувати додаткові комісії за миттєві перекази. Це вимога нового європейського регламенту, який вимагає однакових або нижчих тарифів на миттєві перекази порівняно зі звичайними. До цього комісії за миттєві перекази коливалися від 0,95 євро до 12 євро.
В Іспанії скасовують «золоті візи» з квітня 2025 року. Програма, що дозволяла отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції, закінчує своє існування. Розгляд старих заявок: всі заявки, подані до квітня 2025 року, будуть опрацьовані за старими правилами.
Іспанська влада має намір проводити легалізацію до 300 тис. мігрантів на рік, щоб заповнити брак робочої сили в країні через старіння населення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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