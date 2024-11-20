В Іспанії мають намір щорічно легалізовувати 300 тис. мігрантів для забезпечення економіки робочою силою — Finance.ua
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В Іспанії мають намір щорічно легалізовувати 300 тис. мігрантів для забезпечення економіки робочою силою

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В Іспанії мають намір щорічно легалізовувати 300 тис. мігрантів для забезпечення економіки робочою силою
В Іспанії мають намір щорічно легалізовувати 300 тис. мігрантів для забезпечення економіки робочою силою
Іспанська влада має намір проводити легалізацію до 300 тис. мігрантів на рік, щоб заповнити брак робочої сили в країні через старіння населення, заявила у вівторок міністерка соціального забезпечення та міграції Іспанії Ельма Саїс.
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«У Іспанії є вибір між відкритою країною, що процвітає, або закритою бідною країною. Ми обрали друге», — наводять західні ЗМІ її слова.
За її словами, політика із залученням мігрантів триватиме три роки. Вона уточнила, що Іспанії потрібно на рік 250−300 тис. іноземних працівників, здатних платити податки, з метою зберегти державу загального добробуту.
Нові заходи влади передбачають спрощення процедур для видачі іммігрантам дозволів на проживання і роботу, що сприятиме отриманню іноземною робочою силою гарантованих трудових прав. Крім того, приїжджі, які шукають роботу, зможуть продовжити дію візи з трьох до 12 місяців. Іноземцям з навчальною візою дозволять працювати до 30 годин на тиждень.

Довідка Finance.ua:

  • Економіка Іспанії — країни з населенням 48,9 млн — найбільш швидко зростає в ЄС. Цій тенденції, зокрема, сприяє приплив кваліфікованих мігрантів із країн Латинської Америки.
  • За підрахунками рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., 2022 року в Іспанію в’їхало більше мігрантів, ніж за все попереднє десятиліття разом.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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