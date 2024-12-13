Економіка Іспанії визнана найкращою серед країн ОЕСР у 2024 році — The Economist Сьогодні 18:00 — Світ

Економіка Іспанії визнана найкращою серед країн ОЕСР у 2024 році — The Economist

Іспанія очолила рейтинг економік країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 2024 рік за версією британського видання « The Economist»

Видання підкреслює, що середземноморські країни, зокрема Іспанія, значно відновилися після економічної кризи.

Чому так

Згідно з дослідженням, заснованим на п’яти макроекономічних та фінансових показниках, річне зростання ВВП Іспанії наближається до 3%, завдяки сильному ринку праці та високій імміграції.

За темпами зростання ВВП Іспанія (3,5%) поступається лише Ізраїлю (6,7%) і Греції (3,7%), але значно випереджає Німеччину та Італію, які потерпають від високих цін на енергоносії та уповільнення промисловості.

За останні кілька місяців кількість українців, які знайшли прихисток у ЄС, зросла, і найбільше абсолютне зростання зафіксоване саме в Іспанії — +3 170 осіб.

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