Економіка Іспанії визнана найкращою серед країн ОЕСР у 2024 році — The Economist — Finance.ua
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Економіка Іспанії визнана найкращою серед країн ОЕСР у 2024 році — The Economist

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Економіка Іспанії визнана найкращою серед країн ОЕСР у 2024 році — The Economist
Економіка Іспанії визнана найкращою серед країн ОЕСР у 2024 році — The Economist
Іспанія очолила рейтинг економік країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 2024 рік за версією британського видання «The Economist».
Видання підкреслює, що середземноморські країни, зокрема Іспанія, значно відновилися після економічної кризи.

Чому так

Згідно з дослідженням, заснованим на п’яти макроекономічних та фінансових показниках, річне зростання ВВП Іспанії наближається до 3%, завдяки сильному ринку праці та високій імміграції.
За темпами зростання ВВП Іспанія (3,5%) поступається лише Ізраїлю (6,7%) і Греції (3,7%), але значно випереджає Німеччину та Італію, які потерпають від високих цін на енергоносії та уповільнення промисловості.
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За останні кілька місяців кількість українців, які знайшли прихисток у ЄС, зросла, і найбільше абсолютне зростання зафіксоване саме в Іспанії — +3 170 осіб.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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