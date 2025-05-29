День фінансів: зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, суд США заблокував тарифи Трампа, бронювання працівників — Finance.ua

День фінансів: зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, суд США заблокував тарифи Трампа, бронювання працівників Вчора 17:35

У четвер, 29 травня йшлося про заборону на тарифи Трампа, збільшення бронювання парцівниців та виїзд за кордон чолоівків до 24 років.

Підприємства зможуть бронювати більше працівників.

До загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві будуть зараховувати працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як Як заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо, загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає. Квоти у торгівлі з ЄС діятимуть до внесення змін в Угоду про асоціацію.

Рішення суду щодо тарифів Трампа.

Торговий суд США заблокував більшість тарифів президента Дональда Трампа своїм рішенням. Суд визнав, що президент перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від торговельних партнерів США. При цьому фінансові ринки схвально зустріли це рішення.

Водночас золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду США про тарифи.

при цьому Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним.

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат.

Продаж критично важливих американських технологій Китаю.

Адміністрація Трампа призупинила продаж деяких критично важливих американських технологій Китаю, зокрема тих, що пов’язані з реактивними двигунами, напівпровідниками, а також деякими хімічними речовинами та машинами. Цей крок є відповіддю на нещодавні обмеження Китаю на експорт критично важливих мінералів до Сполучених Штатів, рішення Пекіна, яке загрожувало паралізувати ланцюги поставок американських компаній.

Як змінюється ВВП України після 2022 року.

Економіка України поступово оговтується після наймасштабнішого обвалу з часів незалежності. У 2022 році, через повномасштабне вторгнення рф, реальний ВВП країни скоротився на рекордні 28,8% — це найгірший показник за весь час спостережень.

Попит на робітничі професії зріс.

За рік, з квітня 2024 року, в Україні значно зріс попит на працівників у сферах оборони, виробництва та для молодих спеціалістів, які тільки починають свою кар’єру. Водночас у готельно-ресторанному бізнесу і нерухомості кількість вакансій зменшилась.

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Виїзд за кордон чоловікам до 23−24 років.

У парламенті працюють над тим, що підвищити до 23−24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Також він розповів , скільки громадян, які повторно проходять ВЛК, визнаються придатними до військової служби.

НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС.

Після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Про це заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук.

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