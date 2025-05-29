Від обвалу до відновлення: як змінюється ВВП України після 2022 року (інфографіка) — Finance.ua

Від обвалу до відновлення: як змінюється ВВП України після 2022 року (інфографіка) Вчора 14:03 — Казна та Політика

Від обвалу до відновлення: як змінюється ВВП України після 2022 року (інфографіка)

Економіка України поступово оговтується після наймасштабнішого обвалу з часів незалежності. У 2022 році, через повномасштабне вторгнення рф, реальний ВВП країни скоротився на рекордні 28,8% — це найгірший показник за весь час спостережень.

Із посиланням на «Слово і діло» ділимося динамікою змін реального ВВП та прогнозом від Нацбанку на найближчі три роки.

У період з 1993 до 1999 року ВВП України скорочувався різними темпами. У 1993 році економіка впала на 14,2%, у 1994 році — на 22,9%, у 1995 році — на 12,2%, в 1996 році — на 10%, у 1997 році — на 3%, у 1998 році — на 1,9%, у 1999 році — на 0,2%.

Із 2000 року українська економіка почала зростати. Наприклад, у 2004 році реальній ВВП зріс на 11,8%.

Це тривало аж до світової фінансової кризи, через її вплив ВВП скоротився на 15,1% у 2009 році.

Потім було ще кілька періодів, коли реальний ВВП скорочувався: у 2014−2015 роках — через війну, у 2020 році — через пандемію і зрештою у 2022 році через повномасштабне вторгнення.

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У 2023 році економіка продемонструвала зростання на рівні 5,5%, а в 2024 — на 2,9%. Це підтверджує тренд поступового відновлення після воєнного шоку, хоча темпи сповільнюються. Серед ключових факторів росту — внутрішнє споживання, підтримка міжнародних партнерів і відновлення окремих секторів експорту.

Прогноз

Національний банк України в інфляційному звіті зберігає обережний оптимізм. Згідно з прогнозом, у 2025−2027 роках економіка зростатиме на рівні 3−4% щороку. Зокрема, у 2025 очікується +3,1%, у 2026 — +3,7%, а у 2027 — +3,9%.

Довідка Finance.ua:

раніше у Нацбанку пояснили причини уповільнення зростання ВВП. Як повідомлялося, у 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%. З одного боку, зростання ВВП сповільнилося порівняно з 2023 роком (з 5,5%). З іншого, — економіка України відновлюється другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни і постійних атак росії на виробничі об’єкти та інфраструктуру.

згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного Фонду, глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році;

щодо України, то у МВФ прогнозують зростання ВВП на цей рік на рівні 2%, на наступний — 4,5%.

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