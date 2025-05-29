Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат — Finance.ua

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат Вчора 12:35 — Світ

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат, fortune.com

Мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа після гучної, але суперечливої кампанії зі скорочення державних витрат. Незважаючи на обіцянки масштабної економії, йому не вдалося досягти заявлених результатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Білому домі. Відставку Маска з посади спеціального державного службовця в Департаменті ефективності уряду (DOGE) підтвердили 28 травня.

У повідомленні на своїй платформі X Маск подякував Дональду Трампу та зазначив, що його час у DOGE добігає кінця. За даними джерел, рішення про звільнення було прийнято на рівні вищого керівництва адміністрації й відбулося без особистої зустрічі з президентом.

Причини відставки

Причиною такого кроку, ймовірно, стала нещодавня критика Маском нового податкового законопроєкту Трампа. Він назвав його занадто витратним і таким, що суперечить цілям DOGE. Це викликало невдоволення в адміністрації — зокрема, у заступника голови апарату Білого дому Стівена Міллера.

Попри близькість до Трампа, вплив Маска поступово зменшувався. Хоча після інавгурації президента він став однією з найяскравіших постатей його оточення — епатажною і рішучою, — згодом у адміністрації почали сумніватися в ефективності його методів.

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Маск обіцяв скоротити федеральні витрати на $2 трильйони, але DOGE наразі звітує лише про $175 млрд економії — цифру, яку неможливо незалежно перевірити. Своїм головним інструментом він називав масові скорочення, у тому числі через скасування дистанційної роботи.

За даними огляду Reuters, присвяченого звільненням співробітників агентств, Трампу і DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тисяч осіб із 2,3 млн федеральних цивільних службовців, здебільшого за рахунок погроз звільнень і пропозицій про достроковий вихід на пенсію.

Водночас DOGE зіткнувся з низкою перешкод, коли федеральні суди часом підтримували резервні агентства незабаром після того, як DOGE робив кроки щодо їхньої ліквідації. У деяких випадках скорочення персоналу і фінансування призводило до збільшення витрат і витоку наукових і технологічних талантів.

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