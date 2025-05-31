Маск збагатився на $170 мільярдів після підтримки Трампа — Finance.ua

Маск збагатився на $170 мільярдів після підтримки Трампа Сьогодні 07:22

Маск збагатився на $170 мільярдів після підтримки Трампа

Статки Ілона Маска, який витратив 290 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, відтоді зросли на 170 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

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Як зазначається, всього за чотири місяці адміністрація Трампа забезпечила Маску значну віддачу від його інвестицій.

Компанії бізнесмена перебувають під меншим контролем з боку регуляторних органів, оскільки деякі урядові розслідування щодо них були закриті чи призупинені, частково завдяки зусиллям Маска і очолюваного ним DOGE.

У скільки оцінюються статки Маска

Його компанії, зокрема SpaceX, можуть отримати мільярдні державні контракти. На глобальній арені Маск укладає угоди та отримує дозволи на роботу в іноземних юрисдикціях, часто за негласної чи явної підтримки адміністрації Трампа.

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Зараз статки Маска становлять 419 млрд дол., і це майже на $170 млрд більше, ніж 15 липня — через два дні після того, як Трамп пережив замах у Пенсильванії і Маск його підтримав.

Хоча ціна акцій Tesla впала на 20% після повернення Трампа в Білий дім наприкінці січня, але залишається на 35% вищою, ніж у середині липня 2024 року.

SpaceX зараз оцінюється в 350 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж у липні.

Його третя за величиною компанія, xAI Holdings, яка тепер включає соціальну мережу X і стартап штучного інтелекту xAI, була оцінена в 113 мільярдів доларів, що більш ніж утричі перевищує вартість цих двох компаній рік тому.

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Критики Трампа і Маска кажуть, що участь Маска в DOGE і відносини з президентом приносять йому фінансову вигоду.

«Характер бізнесу Маска, а також його значні прибутки від державних контрактів означають, що він глибоко втягнутий у регуляторні функції уряду, який він тепер уповноважений формувати.

Президент Трамп не міг обрати людину, більш схильну до конфлікту інтересів", — йдеться у квітневій доповіді, підготовленій членами демократичної меншості в Палаті представників США.

У Трампа заперечують конфлікт інтересів.

«Припущення про те, що компанії Ілона Маска якимось чином отримали вигоду від його перебування в Білому домі, є безпідставним і позбавленим журналістської чесності. Як неодноразово заявлялося, президент не потерпить жодних конфліктів інтересів, і Ілон Маск продовжує дотримуватися етичних норм у своїй місії з ліквідації марнотратства, шахрайства та зловживань», — сказав перший заступник прессекретаря Трампа Гаррісон Філдс.

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Укрінформ За матеріалами:

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