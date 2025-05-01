Рада директорів Tesla шукає заміну Ілону Маску — WSJ Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Рада директорів Tesla шукає заміну Ілону Маску — WSJ

Рада директорів компанії-виробника електромобілів Tesla серйозно зайнялася пошуком наступника Ілона Маска на тлі падіння прибутків, цін на акції та постійного перебування бізнесмена у Вашингтоні.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на людей, ознайомлених із переговорами.

Як зазначається, члени правління звернулися до кількох фірм із підбору керівників, аби домовитися про розробку офіційної процедури пошуку наступного генерального директора Tesla.

За даними WSJ, рада директорів Tesla проводила зустріч із Маском, де йому сказали, що потрібно приділяти більше часу компанії. Пізніше Маск публічно пообіцяв, що зменшить час роботи у DOGE.

Незрозуміло, чи був Маск, який і сам входить до ради директорів Tesla, обізнаний про пошук заміни та чи його обіцянка проводити більше часу в компанії вплинула на планування наступництва.

За даними видання, рада директорів Tesla шукала кандидатуру незалежного директора. Деякі члени, зокрема співзасновник Tesla Джей Бі Штраубель, зустрічалися з великими інвесторами, щоб запевнити їх, що компанія перебуває в надійних руках. Адже в очах деяких клієнтів тісні зв’язки Маска з Дональдом Трампом заплямували бренд Tesla.

Окрім того, Трамп раніше критикував електромобілі та обіцяв відродити нафтогазову промисловість, тож деякі співробітники звернулися до керівництва компанії з проханням запевнити, що Маск все ще підтримує місію Tesla щодо боротьби зі зміною клімату та підтримки інфраструктури сталого розвитку енергетики. Керівник Tesla Майк Снайдер спробував запевнити свою команду, що політичні уподобання Маска не відриватимуть його від бізнесу.

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Tesla — лише один із п’яти бізнесів, якими керує Маск. Тільки в Tesla понад 20 керівників звітують безпосередньо перед ним. Однак з моменту переобрання Трампа він проводив більшу частину часу у Вашингтоні, а вихідні — у резиденції президента Мар-а-Лаго у Флориді. Тож зустрічі зі співробітниками та членами ради директорів Tesla часто проводив дистанційно.

Тим часом у першому кварталі 2025 року акції Tesla впали на 36% — це найбільше падіння акцій компанії з кінця 2022 року та третє найбільше за весь час її існування.

Деякі співробітники Tesla розповіли, що почули Маска вперше за кілька місяців на загальній зустрічі у березні, яка транслювалася у соцмережах, де бізнесмен намагався заспокоїти співробітників і переконати їх не продавати свої акції.

Керівник Tesla в Каліфорнії Елайя Гілфенбаум розповів своїй команді, що наймати та утримувати таланти стає все складніше, за словами однієї з присутніх. Він висловив думку, що Tesla буде краще, якщо Маск піде у відставку. Після того, як дві газети повідомили про висловлювання Гільфенбаума, його змусили залишити Tesla.

hromadske За матеріалами:

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